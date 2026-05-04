CIVITELLA PANICO – Sabato 9 maggio il Comune di Civitella Paganico ospiterà la sesta edizione di Merenda nell’Oliveta, l’iniziativa promossa dall’associazione Nazionale Città dell’Olio che quest’anno celebra anche l’80° anniversario della Repubblica Italiana con il tema L’olio della Repubblica.

Una giornata dedicata alla scoperta dell’olio extravergine di oliva e del paesaggio olivicolo, tra degustazioni, cammini e momenti conviviali, pensata per valorizzare uno dei prodotti simbolo del territorio e promuovere un rapporto diretto tra comunità, agricoltura e ambiente.

Il programma si aprirà alle ore 10.30 con una degustazione guidata degli oli del territorio presso il Frantoio sociale delle Colline Ardenghesche, per poi proseguire nel pomeriggio con la Merenda nell’oliveta: ritrovo alle ore 16.30 a Civitella Marittima presso l’area sosta camper e passeggiata fino all’oliveta comunale, dove si terrà un momento conviviale e ricreativo aperto a tutti.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal Comune, che dal 2025 è entrato a far parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, una rete che riunisce realtà impegnate nella tutela e promozione della cultura olivicola e del paesaggio.

“L’adesione all’associazione Città dell’Olio rappresenta per il nostro Comune una scelta strategica e identitaria – dichiara la sindaca Alessandra Biondi –. Significa riconoscere il valore dell’olio extravergine di oliva come uno dei prodotti principe del nostro territorio e lavorare per valorizzarlo non solo dal punto di vista produttivo, ma anche culturale e turistico. Iniziative come Merenda nell’Oliveta vanno proprio in questa direzione: promuovere un turismo lento, fatto di esperienze autentiche, capace di mettere in relazione paesaggio, tradizioni e comunità.”

Accanto a Merenda nell’Oliveta, il Comune porta avanti un percorso di valorizzazione dell’olivicoltura locale e della cultura dell’olio, che trova una delle sue espressioni più autentiche proprio nella Festa del Buco Unto, storica manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Civitella Marittima, dedicata ai sapori della Maremma e in particolare all’olio nuovo. Un appuntamento profondamente radicato nella tradizione locale, diventato nel tempo simbolo di identità, convivialità e legame con il territorio.

Civitella Paganico si inserisce così in una rete nazionale che promuove la cultura dell’olio di qualità e la tutela del paesaggio olivicolo, sostenendo allo stesso tempo lo sviluppo di iniziative capaci di generare nuove opportunità per il territorio.

Un impegno che trova nel territorio di Civitella Paganico, e nel lavoro del Frantoio degli Olivicoltori, uno dei suoi punti di forza, confermando l’olio extravergine di oliva come elemento centrale dell’identità locale, tra tradizione, innovazione e prospettive di sviluppo.