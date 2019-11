Mercoledì d’autore allo Stella: i cambiamenti climatici e la produzione di beni alimentari in “Soyalism”

GROSSETO – Prosegue al cinema Stella, la rassegna organizzata da Kansassiti, Cinema Stella, Associazione La Quercia e Clorofilla film festival. Mercoledì 20 novembre è la volta di un documentario proposto dal Clorofilla film festival: si tratta di “Soyalism” di Stefano Liberti ed Enrico Parenti.

In un mondo sempre più sovrappopolato e in preda ai cambiamenti climatici, il controllo della produzione dei beni alimentari è diventato un enorme business per una manciata di poche gigantesche aziende. Seguendo la filiera di produzione industriale della carne di maiale, dalla Cina al Brasile passando per Stati Uniti e Mozambico, il documentario descrive l’enorme movimento di concentrazione di potere nelle mani di queste aziende che sta mettendo fuori mercato centinaia di migliaia di piccoli produttori e trasformando in modo permanente paesaggi interi. A partire dai mega-allevamenti intensivi in Cina fino alla foresta amazzonica minacciata dalle coltivazioni di soia sviluppate per nutrire animali confinati in capannoni dall’altra parte del mondo, questo processo sta pregiudicando gli equilibri sociali e ambientali del pianeta. Il documentario realizzato da Stefano Liberti, giornalista, documentarista e scrittore, e da Enrico Parenti, regista e direttore della fotografia, ha partecipato a diversi festival internazionali.

Prossimo appuntamento con la rassegna è con il documentario, proposto da Kansassiti, “Selfie” di Agostino Ferrente il 27 novembre, mentre le proiezioni di Clorofilla proseguiranno il 29 novembre con la sezione #solounminuto, nata da un’idea di Lorella Ronconi che vedrà sullo schermo della Sala Pegaso i cortissimi di un solo minuto che sono stati selezionati quest’anno.

Proiezioni: ore 17 e 21.15

Ingresso: 5 euro