Mercato del 1 novembre: l’occasione per fare shopping

GROSSETO – Il mercato in piazza del giovedì, il primo di novembre, si svolgerà regolarmente. È Anva Confesercenti a ricordarlo a tutti i cittadini con una nota. Nonostante la giornata festiva, come da regolamento, i commercianti saranno regolarmente in piazza con i loro banchi.

Il mercato, come ogni altro giovedì, aprirà alle 8 di mattina e chiuderà alle 13. Attenzione dunque a parcheggiare nelle zone destinate al commercio ambulante. La giornata di festa sarà poi un’occasione, per chi solitamente, durante la settimana, lavora, per concedersi un momento di shopping in centro tra banchi di ogni genere, dall’artigianato ai casalinghi, dall’abbigliamento ai fiori.