Mercato contadino e produzioni artigianali: l’appuntamento è a Monticello Amiata

MONTICELLO AMIATA – In occasione della Festa della Castagna, Domenica 14 Ottobre ci sarà un’edizione straordinaria del Mercato Contadino e delle autoproduzioni di Genuino Amiatino in via Amiata a Monticello Amiata (GR).

«Venite a trovarci – dicono gli organizzatori – troverete i produttori e gli Artigiani di Genuino Amiatino con le loro specialità: verdure rigorosamente di stagione, miele, tinture ed erbe, artigianato in cuoio, saponi, olio, uova, Marmellate, Formaggi, Pane e Dolci da Grani Antichi, Conserve».

Durante la giornata, oltre ai prodotti dei contadini, dei trasformatori e degli artigiani di Genuino Amiatino, ci saranno laboratori per grandi e piccini, mostre e tanto altro.