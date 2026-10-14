GROSSETO – Abiti vintage, vinili, fumetti e oggetti da scambiare: sabato 17 ottobre il mercatino dell’usato a Grosseto si tiene sulle Mura medicee. Il Molino Hub, il centro culturale nel Bastione Molino a vento, ospita infatti il quarto appuntamento del Second hand market. L’occasione è anche una festa: il centro compie sei anni di attività, portati avanti insieme all’Istituzione Le Mura.

Sei anni di cultura sulle Mura medicee

In questi anni il Molino Hub è diventato un presidio culturale ed educativo per la città. Ci lavora insieme a Kansassiti, Clorofilla film festival, Nuova libreria, Chiasso cult, Compagnia dei cosi Aps e ad altre associazioni del territorio. Il risultato è uno spazio aperto a più discipline: arte, cinema, letteratura, coesione sociale e sostenibilità.

«Rigenerare un luogo storico non significa soltanto tutelarne l’architettura, ma riempirlo di vita, relazioni e visioni per il futuro – spiegano dall’associazione Clan -. Questa è un’esperienza di rigenerazione urbana dal basso, che ha trasformato uno spazio simbolo della città in una casa aperta. In questi sei anni il Molino Hub si è affermato come punto di riferimento per la comunità, dimostrando come la cultura e l’impegno civico possano restituire dignità, sicurezza e centralità ai luoghi storici attraverso la partecipazione attiva e la cura collettiva».

Il Second hand market

Il mercatino punta sulle buone pratiche e sull’economia circolare. «La transizione ecologica non è un concetto astratto, ma un processo concreto che parte dai nostri gesti quotidiani: un pezzo alla volta – sottolineano dall’associazione Clan -. Non è un semplice mercatino, ma un momento di incontro e scambio per allargare la cerchia della community, ridurre gli sprechi e riflettere sull’impatto dei nostri consumi».

Cosa si trova e cosa portare

Tra i banchi del bastione ci sono abbigliamento e accessori vintage e di seconda mano, libri, vinili e fumetti, piccoli arredi, oggetti e pezzi di artigianato creativo. Chi vuole può anche partecipare in prima persona: basta portare abiti, libri o piccoli oggetti in buono stato che non si usano più, per scambiarli e rimetterli in circolo.

Orari e invito alla città

Il centro è aperto per tutta la giornata, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21. L’invito è rivolto a tutta la città. «Che sia per fare una passeggiata, per scoprire lo spazio, per portare capi e oggetti da scambiare o semplicemente per condividere un’idea – concludono dall’associazione Clan – vi aspettiamo al Bastione Molino a vento».

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