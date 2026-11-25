CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Natale torna ad accendere Castiglione della Pescaia con “Christmas Time 2026“, un ricco calendario di iniziative, nato dalla partecipazione e dalla collaborazione di tantissime associazioni, pensato per accompagnare cittadini e visitatori durante tutto il periodo delle festività, trasformando il territorio in un grande spazio di incontro, condivisione e partecipazione.

Dal centro cittadino ai borghi di Vetulonia, Tirli e Buriano, fino a Punta Ala, sarà un mese all’insegna della magia del Natale, delle tradizioni locali e delle occasioni per stare insieme, riscoprendo le bellezze del territorio.

L’apertura ufficiale delle iniziative è in programma sabato 5 dicembre, quando il centro di Castiglione della Pescaia si illuminerà per dare il benvenuto alle festività natalizie. Le vie del paese si animeranno con l’apertura del Villaggio e dei Mercatini di Natale, realizzati in collaborazione con il Ccn – Centro Commerciale Naturale, La Corte dei Miracoli e Insieme in Rosa Onlus. I mercatini accompagneranno il periodo delle feste fino al 10 gennaio, offrendo un’occasione per passeggiare tra le vie del centro e respirare l’atmosfera tipica di questo periodo.

La giornata inaugurale sarà arricchita anche da un appuntamento culturale dedicato alla storia e alle tradizioni del territorio: alle 16:00, nella Sala del Consiglio, è previsto un incontro culturale sulla storia di San Guglielmo, patrono di Castiglione della Pescaia, con Piergiorgio Zotti e Pietro Pettini, a cura di Unitrè Castiglione della Pescaia.

Martedì 8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata, il clima delle festività entrerà ancora più nel vivo con un momento di karaoke in Corso della Libertà, a partire dalle 17:30, e degustazione con bruschetta alla Casa di Babbo Natale, offerti come segno di ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno e vorranno condividere insieme un pomeriggio all’insegna della convivialità e dello spirito natalizio.

«Novembre per Castiglione della Pescaia – dichiara la sindaca Elena Nappi – è tradizionalmente un mese di passaggio e riposo, tra la conclusione della stagione estiva e l’avvio di quella invernale. Quest’anno tante attività hanno aderito con entusiasmo al programma natalizio garantendo l’apertura delle proprie attività, contribuendo così a dare continuità alla vita del paese e prepararsi al meglio ad affrontare la stagione invernale».

«Come Amministrazione comunale stiamo lavorando per rendere accogliente tutto il territorio, installando le luminarie e addobbando il centro cittadino e le frazioni, con l’obiettivo di accogliere al meglio residenti e turisti che sceglieranno Castiglione della Pescaia per trascorrere le festività. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni e alle realtà locali, in particolare al Ccn – Centro Commerciale Naturale, che con impegno e collaborazione hanno contribuito alla realizzazione di un calendario ricco di appuntamenti, pensato per coinvolgere tutte le età e rendere il Natale una festa diffusa e davvero condivisa da tutta la comunità».

Il calendario proseguirà coinvolgendo i borghi del territorio

A Vetulonia il Natale sarà protagonista di tre giornate di appuntamenti, dal 18 al 20 dicembre, grazie all’organizzazione dell’Associazione Amici di Vetulonia, che proporrà momenti di festa e iniziative legate alle tradizioni del borgo.

Anche Tirli sarà al centro delle celebrazioni: il 19 dicembre è in programma un trekking ad anello tra i paesaggi e gli scorci caratteristici del paese, con degustazione finale.

Nel centro di Castiglione della Pescaia non mancheranno gli appuntamenti dedicati soprattutto ai più piccoli e alle famiglie. Il 20 dicembre Babbo Natale arriverà in piazza per incontrare grandi e piccini, grazie all’iniziativa organizzata da La Corte dei Miracoli.

Nella stessa giornata torna la tradizione religiosa del Presepe Vivente, a cura della Parrocchia di San Giovanni Battista, un momento di forte suggestione.

La convivialità e il divertimento proseguiranno nei giorni successivi con le tradizionali tombolate, tra cui quella organizzata al Circolino di Buriano e quella in piazza, promossa dal Ccn – Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia insieme alla Misericordia di Buriano.

Non mancheranno iniziative dedicate alla socialità, allo sport e alla partecipazione, con la Panfortata al Circolino di Buriano, la Caccia al Tesoro di Natale, organizzata da La Corte dei Miracoli, e la tradizionale Corsa di Babbo Natale per le vie del centro, a cura dell’Atletica Castiglionese. Un’occasione per vivere il Natale in maniera dinamica e coinvolgente.

Grande attenzione anche alle famiglie, grazie ai laboratori di “Natale in famiglia”, promossi dal Ccn – Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia. Momenti creativi e di condivisione pensati per coinvolgere bambini e adulti, offrendo occasioni per trascorrere insieme il tempo delle festività, fino al 9 gennaio 2027.

Il 31 dicembre sarà invece il momento di salutare il 2026 e dare il benvenuto al nuovo anno con “Un Capodanno al Mare“, festeggiando con dj set e un brindisi collettivo, per vivere insieme una serata di musica e allegria.

Il nuovo anno si aprirà poi nel segno di una delle tradizioni più amate: il Primo Bagno dell’Anno, il tradizionale tuffo in mare del 1° gennaio, un appuntamento che unisce coraggio, entusiasmo e voglia di iniziare il nuovo anno in maniera speciale.

Le festività proseguiranno anche nei primi giorni di gennaio con l’arrivo delle Befane. Una colorata sfilata organizzata da Insieme in Rosa in collaborazione con La Corte dei Miracoli porterà allegria nelle vie del paese, mentre le iniziative dedicate all’Epifania coinvolgeranno anche le frazioni: la Befana farà infatti visita a Tirli, Vetulonia e Buriano, per raggiungere poi Punta Ala, estendendo la festa a tutto il territorio comunale.

Il calendario degli appuntamenti è in continuo aggiornamento. Per conoscere tutti i dettagli delle iniziative e le eventuali novità consultare https://visitcastiglionedellapescaia.it/christmastime-2026/