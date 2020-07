Mercatini dell’artigianato e dell’antichità nel centro capoluogo e al Puntone

PUNTONE – Nel centro urbano capoluogo e al Puntone di Scarlino, da giovedì 23 luglio, l’associazione Antares in collaborazione con il Comune di Scarlino organizza i Mercatini dell’artigianato e dell’antiquariato. Gli stand saranno allestiti in via IV novembre a Scarlino e in piazza Dani al Puntone.

«È un’iniziativa per animare il borgo e la frazione durante l’estate – spiegano i vertici del Comune di Scarlino – sempre nel rispetto delle normative anti-Covid».

I mercatini saranno a Scarlino giovedì 23 luglio, giovedì 13 agosto e giovedì 27 agosto dalle 18 a mezzanotte.

Al Puntone invece, sempre dalle 18 a mezzanotte, la rassegna sarà in piazza Dani venerdì 24 luglio, venerdì 7 agosto e giovedì 20 agosto.

Per informazioni inviare una mail a m.bizzarri@comune.scarlino.gr.it.