“MerCantine in Poggio” cantine aperte, degustazioni in piazza: a Roccastrada un tuffo nel passato

ROCCASTRADA – Tre giorni di musica, sapori tipici e mostra-mercato con artigiani, artisti e aziende enogastronomiche del territorio. Sono quelli che animeranno il centro storico e le cantine di Roccastrada sabato 15 e domenica 16 giugno con “MerCantine in Poggio – Osserva, Assaggia e Gusta”, organizzata dal Comitato Festeggiamenti Pro Loco Roccastrada con il patrocinio del Comune.

Il 15 giugno si rinnova anche l’appuntamento con la Festa di inizio estate a Sassofortino organizzata dalla locale Pro Loco e patrocinata dal Comune di Roccastrada.

“MerCantine in Poggio”. La due giorni roccastradina si aprirà sabato 15 giugno alle ore 16.30 con la “Zumba in rosa” in favore del comitato per la vita di Grosseto 21; alle ore 17.00 si apriranno le cantine nelle quali, fino alle ore 23.00 le quali saranno animate grazie ai lavoranti in costume dell’associazione antichi mestieri di Equi Terme; alle ore 21.00 esibizione musicale della “Girlesque Street Band” nelle vie del paese

Domenica 16 giugno, alle ore 10.00 in concomitanza con l’apertura delle cantine, si terrà il “2° raduno Vespa in collina” che sarà animata anche dalla carovana “Vespa in Collina”; Anche domenica le cantine saranno aperte fino alle ore 23.00 con i lavoranti in costume dell’associazione antichi mestieri di Equi Terme; alle ore 21.00 si concluderà la manifestazione con l’esibizione musicale della “Arcidosso Street Band”.

Nei due giorni sarà possibile visitare la mostra-mercato animata da espositori enogastronomici, artigiani e hobbisti nelle vecchie cantine del centro storico; sarà aperto il “Museo della Vite e del Vino” con vista sulla Maremma e sarà possibile degustare prodotti tipici ed i sapori del territorio in 4 punti di ristoro allestiti nelle cantine e alle terrazze panoramiche e visitare il centro storico. Inoltre nei pomeriggi dei due giorni le compagnie locali teatrali si esibiranno a sorpresa nelle cantine.

Per conoscere tutti i protagonisti di “MerCantine in Poggio” è possibile seguire anche la Pagina Facebook del Comitato Festeggiamenti Pro Loco Roccastrada.

La Festa di inizio estate a Sassofortino si terrà al parco dei castagni alle ore 20.00 di Sabato 15 giugno con una cena con menu fisso e dopo cena un concerto musicale con Leonardo Marcucci e Jole Canelli.

Per informazioni può essere consultata la Pagina fb Pro Loco Sasso&Forte Sassofortino oppure contattati i numeri 339/7514890 Irene oppure 333/7863646 Eleonora.