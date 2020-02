“Memorie e prospettive della teologia femminista”: l’incontro con l’autrice Elizabeth Green

GROSSETO – L’associazione Rosa Parks organizza la presentazione del libro “Incontri – Memorie e prospettive della teologia femminista” di Elizabeth Green, che sarà presente all’incontro, e Cristina Simonelli. L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio 2020 alle 18.30 alla Chiesa evangelica battista di via Piave 17, a Grosseto.

In questo volume una teologa e pastora evangelica (Green) e una teologa cattolica (Simonelli) confrontano le loro differenze confessionali e ministeriali, incontrandosi nella stessa passione per la storia della teologia femminista che, pur messa in discussione da più parti, consegna al futuro, con speranza, prospettive di cambiamento per le chiese e la società. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il volume di Elizabeth Green “Un percorso a spirale. Teologia femminista: l’ultimo decennio”, in uscita presso l’editrice Claudiana di Torino.