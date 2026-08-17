SCANSANO – Secondo appuntamento, mercoledì 19 agosto, con “Una valigia di… Museo”, l’evento organizzato dal Museo archeologico della Vite e del Vino insieme al Comune di Scansano per portare il museo fuori dal palazzo e condividere storia, aneddoti e saperi con la comunità.

L’iniziativa è in programma alle 18.30 al bar “Le Cascine” di Scansano e l’obiettivo dell’incontro, che nello specifico è dedicato a “Il Museo tra vite e vino oggi, ieri e… domani”, è quello di accendere i riflettori sulla memoria del vino e del lavoro della vite, ripercorrendo le tappe di questo percorso speciale, raccogliendo e diffondendo curiosità ma, soprattutto, condividendo testimonianze e ricordi.

“Una valigia di… Museo”, che si articola in tre incontri, nasce nell’ambito dei festeggiamenti per il 25° anno dalla fondazione del Museo e si sviluppa attraverso momenti di incontro informali nei principali “salottini” di Scansano, ovvero nei luoghi dove la comunità si incontra normalmente. Un modo per valorizzare il patrimonio culturale locale, dando modo ai partecipanti di conoscere aspetti del Museo e della sua storia poco noti e, allo stesso tempo, di fornire il loro punto di vista o la loro memoria.

Questi appuntamenti potranno dare anche importanti spunti su prossime iniziative, tutte pensate per valorizzare il Museo, che si trova in piazza del Pretorio, e la sua esposizione, che attira, ogni anno, molti visitatori.

L’evento è a ingresso libero e gratuito. Per maggiori dettagli: 0564 509106 – [email protected]