Memoriale della strage di Niccioleta: incontro in biblioteca per presentare il progetto

MASSA MARITTIMA – Appuntamento venerdì 22 novembre alle 17 alla Biblioteca Comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, piazza XXIV maggio, per parlare del progetto del Memoriale della strage nazifascista di Niccioleta e dei “Paesaggi della memoria”. Si tratta del secondo incontro che segue quello di Niccioleta dello scorso 6 novembre quando il progetto, che sarà realizzato dall’artista Maria Dompè, fu presentato agli abitanti della frazione. In questa occasione sarà presente invece lo storico Paolo Pezzino, presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri di Milano, autore di un libro sulla strage pubblicato qualche anno fa e che attualmente è nel comitato scientifico del progetto “I paesaggi della memoria” una rete di musei e luoghi di memoria dell’Antifascismo, dove sarà inserita anche Niccioleta una volta realizzato il progetto del Memoriale e la riqualificazione della piazza del paese. Insieme a Pezzino interverranno il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Maurizio Giovannetti e l’assessore alla cultura Irene Marconi per presentare il progetto del Memoriale. Ingresso libero.