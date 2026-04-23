CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Celebrazioni istituzionali, iniziative culturali, eventi sportivi e momenti di sensibilizzazione per coinvolgere la comunità nel fine settimana di Castiglione della Pescaia.

La giornata di sabato 25 aprile si apre con le celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione e degli ottant’anni della Repubblica antifascista e del diritto di voto alle donne. La sindaca Elena Nappi insieme al presidente di ApiI Graziano Poli deporranno corone alle lapidi dei caduti partigiani a Castiglione della Pescaia, Tirli, Buriano e Vetulonia.

Nel fine settimana tornano anche le visite guidate al “Giardino Viaggio di Ritorno”, il parco d’arte contemporanea ideato dal bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti: un luogo suggestivo che unisce natura, creatività e riflessione. L’appuntamento è sabato alle 15:00 e domenica alle 11:00.

Lo sport sarà protagonista a Punta Ala con la 19ª edizione della Combinata Vela & Golf – Trofeo Alessandro Mugnai. L’evento, che unisce mare e terra in una sfida multidisciplinare, prenderà il via sabato 25 aprile con il briefing allo Yacht Club Punta Ala alle 10:30 e la partenza della veleggiata alle 12:00. Domenica 26 aprile sarà invece dedicata alla gara di golf, con inizio dalle 9:00 e premiazioni finali alle 18:00 presso il Golf Club Punta Ala.

Domenica 26 aprile, Castiglione della Pescaia ospiterà anche “Sediamoci sul giallo: Endopank“, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sull’endometriosi, promossa dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con il Club Ianitelli e l’associazione “La voce di una è la voce di tutte”. L’evento che consiste nell’inaugurazione della panchina gialla – colore simbolo dell’endometriosi – per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia spesso poco conosciuta, sarà preceduto da “L’Abbraccio che Sostiene”, un momento di spettacolo pensato per favorire inclusione e consapevolezza, con le esibizioni della Scuola Odissea 2001, dell’Associazione Skeep e della Real Dance Academy di Grosseto.