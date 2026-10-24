SORANO – Sabato 7 novembre la Fortezza Orsini di Sorano, a partire dalle 9:30, ospiterà “Medioevi invisibili. Archeologie e paesaggi del territorio di Sorano“, una giornata di studi dedicata alla conoscenza del patrimonio archeologico medievale dell’area soranese e della Maremma interna.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione cultura e territorio – Act con il Comune di Sorano e la Pro loco di Sorano. Il titolo richiama una parte della storia locale meno immediatamente riconoscibile rispetto alle grandi testimonianze etrusche e rinascimentali: castelli, abitati, aree produttive, luoghi di culto e paesaggi che, attraverso la ricerca archeologica e storica, restituiscono la complessità dei secoli medievali.

L’incontro intende mettere a confronto indagini recenti, dati di scavo, letture territoriali e problemi di tutela e valorizzazione. I lavori si apriranno alle ore 9.30 con i saluti istituzionali del sindaco di Sorano, Barbara Belcari, e di Lara Arcangeli, direttrice scientifica del sistema museale comunale. Alle 9.45 Jacopo Francesco Tulipano, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, interverrà sulla tutela del patrimonio archeologico medievale in un territorio comunemente associato alla civiltà etrusca.

La sessione mattutina proseguirà con Luca Mario Nejrotti (ACT), sui paesaggi e i castelli del territorio di Sorano, e Manuela Mazzon (ACT), sulle fasi medievali del sito de “La Biagiola“. Dopo la pausa, Chiara Valdambrini, direttrice della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, presenterà il caso di Rocca Silvana e il suo territorio, con particolare attenzione ai rapporti fra fortificazioni, risorse e contesti insediativi.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, Edoardo Vanni (Università per Stranieri di Siena) affronterà il tema della mobilità transumante nei paesaggi del Mediterraneo fra antichità e medioevo. Seguirà Valentina Mili (ACT), con un contributo sulla Roccaccia e su Rocca Tédula, oggetto di ricerche archeologiche in corso nel territorio di Montevitozzo.

La discussione generale e le prospettive di ricerca precederanno le conclusioni, previste dal programma alle ore 16.30. «Medioevi invisibili» si propone così come un momento di confronto fra ricerca scientifica, tutela istituzionale e comunità locali, con l’obiettivo di contribuire alla lettura e alla valorizzazione di un patrimonio diffuso che rappresenta una componente essenziale della storia del territorio.