ORBETELLO – Sabato 4 luglio 2026, alle ore 19:00, il Botanical Dry Garden di Orbetello ospiterà la presentazione del catalogo TRART di Maurizio Cont, artista visivo e concettuale tra i più originali nella ricerca grafica e materica contemporanea. Il volume — disponibile a 100 euro — raccoglie oltre quarant’anni di produzione artistica, scanditi dall’esplorazione del rapporto tra segno, spazio e percezione, e contiene i contributi critici di Letizia Ragaglia, Gianmarco Serra, Mauro Papa ed Emilio Guariglia.

Un luogo che è già un’opera

Come disse Arbasino, siamo spesso “in un paese senza presa di coscienza”: il Botanical Dry Garden di Roberta e Luca Agostini è una felice eccezione, un orto botanico che è prima di tutto un luogo dell’anima, vero genius loci, dove natura e cultura agiscono in armonia. Tra architetture vegetali essenziali e profumi della macchia mediterranea, il luogo rispecchia il pensiero di Cont: la stessa attenzione al segno essenziale, alla materia autentica, al silenzio come spazio di senso.

L’artista e il suo percorso

Artista, pensatore e grafico di origine bolzanina, Maurizio Cont vive da tempo in Maremma, dove ha proseguito la sua ricerca e organizzato mostre, eventi culturali e libri. Le 720 pagine di TRART raccolgono fotografie, installazioni, tracce di pensiero e lavori inediti: una vera antologia di vita, secondo la critica Elisabetta Boninsegna.

Il percorso artistico di Cont attraversa oltre quarant’anni, dal progetto Anonymus (1975-1980) ai manifesti del Circolo Culturale Ciclista Friedrich Nietzsche (1980-1994), dalle azioni partecipate di Quattroventi (2000-2005), che hanno coinvolto un centinaio di artisti internazionali, al Garden Art ospitato fin dal 2013 nel Botanical Dry Garden di Roberta e Luca Agostini. Tra i progetti più recenti, il Parco di conservazione meteoriti in Maremma presso l’Azienda Sassotondo, i monumenti dedicati a Julian Assange (2021-2022) e il progetto Idiotria – Deficit(ente) (2024-2026), realizzato con Gianmarco Serra.

Il catalogo TRART

La presentazione è un’azione presente: un’espansione dello sguardo che testimonia il valore dell’altro e avvicina il pensiero all’azione come modifica sostanziale all’ordine conosciuto. L’arte è dove non c’è: dove c’è vita vissuta consapevolmente, libera e sincera, lì si trova evoluzione continua — arte-vita. Il catalogo, strutturato in tre sezioni — Apprendimenti e metamorfosi, Intuizioni e movimenti, Progetti e partecipazioni — contiene pensieri in transito e la predisposizione a un’azione in divenire: un progetto di innovazione sociale a base culturale, tra ironia e necessità di cambiamento.

Voci e contributi

La serata sarà arricchita dagli interventi di personalità del mondo della cultura e della critica che hanno condiviso con Cont percorsi di riflessione e lavoro:

Roberta e Luca Agostini · Letizia Ragaglia e Gianmarco Serra · Mauro Papa e Ottavia Banchi · Emilio Guariglia con Rossano Galli · Carla Benino · Edoardo Ventimiglia

Un finale all’altezza della serata

A conclusione, un elegante rinfresco curato dal pastry chef Antonio Pianese con i vini dell’Azienda Sassotondo. La serata è resa possibile grazie al sostegno di Botanical Dry Garden, Azienda Sassotondo, Ristorante I Due Cippi di Saturnia e Unipol Assicoop.

Sabato 4 luglio 2026 | ore 19:00

📍 Botanical Dry Garden – Orbetello (GR)

📖 Catalogo in vendita: 100 euro

L’ingresso alla serata è libero e gratuito. L’acquisto del catalogo è fortemente consigliato a chi desidera portare con sé la profondità di questo lavoro. Parte del ricavato sarà devoluto a sostegno di Medici Senza Frontiere.

Per informazioni e accrediti: [email protected] – 335.6377737