Maurizio Battista in piazza a Castiglione. Ecco tutte le informazioni sull’evento

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Castiglione della Pescaia? Un’ondata d’amore». La definisce così Maurizio Battista, l’attore comico che domenica 25 agosto alle 21:30 in piazza Orto del Lilli presenterà “#estate….. calmi 2019″, biglietti in vendita nel circuito TicketOne e nei due uffici Iat di Punta Ala e in quello di piazza Garibaldi nel centro della cittadina balneare.

«Grazie al mio lavoro – dice Battista – ho la fortuna di girare l’Italia, che è un paese bellissimo. Mi colpisce ogni bellezza, ogni borgo, ogni città che visito, ma più di tutti mi rimane in memoria l’affetto con cui vengo accolto. In tutta la Toscana e nella Maremma in particolare, ogni volta mi sento travolto dal calore della gente».

«Nello spettacolo – anticipa l’attore romano – si toccheranno tanti temi e tutti basati sul coinvolgimento emotivo del pubblico che rivivrà con me le situazioni familiari con ironia. In questo modo parliamo di cose che abbiamo vissuto tutti, ma con un punto di vista differente. Metto a confronto i “tempi andati” con i “tempi moderni” per sottolineare vizi e virtù degli uni e degli altri, alla ricerca di quegli aspetti più spassosi e dissacranti, perché le estati cambiano, ma non troppo. Nient’altro che la mia vita, con quella vena di verità che il pubblico apprezza, quindi è una fonte inesauribile di ispirazione, anche perché dopo tre matrimoni».

Maurizio Battista è arrivato al suo trentesimo anno di attività teatrale e sullo stato di salute di questa parte del mondo culturale ha le idee chiare.

«Se si portano in scena cose belle – conclude Battista – il pubblico c’è. Noi ancora una volta abbiamo potuto raccogliere l’entusiasmo e la partecipazione di migliaia di spettatori, dovunque siamo andati. Il teatro non è in crisi, ma c’è da dire che il pubblico è più preparato di una volta e anche più esigente e questo però diventa un fantastico stimolo per tutti noi. Il pregio dello spettacolo dal vivo è che non puoi barare, le cose succedono lì in quel momento e tu sei “nudo” davanti al pubblico; sembrerebbe anche un difetto perché tutto avviene senza rete, in diretta per dirla come la televisione, ma è anche adrenalina pura che ci tiene sempre giovani».