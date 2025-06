GAVORRANO – Giornata contro il gioco d’azzardo: sabato 21 giugno il Comune di Gavorrano aderisce alla “mobilitazione nazionale per liberarci dall’azzardo di massa”. Nell’occasione in piazza XXIV Maggio di Gavorrano, dalle 10 alle 12, si terrà un’iniziativa dedicata al gioco buono, rivolta ai bambini e non solo.

Saranno proposti giochi, oggi definiti antichi, dall’associazione Bandus! messa a disposizione dal Coeso all’interno del progetto “Dio non gioca a dadi”.

“Le cooperative Arcobaleno e San Benedetto presenteranno gli sportelli di ascolto sulle dipendenze, che potranno aiutare tutti coloro che, dipendenti dall’azzardo, vorranno intraprendere la strada per uscirne – spiega il Comune -. Al termine della mattinata sarà premiato il Bar Giardino di Maurizio Caiolino, che da sempre ha scelto di essere libero dall’azzardo e non ha mai ospitato nei propri locali slotmachines né altri strumenti legati all’azzardo. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Pro Loco Gavorrano, con il Coeso e con il Movimento dei Focolari Umanità Nuova Toscana, da sempre impegnati nel contrasto ai giochi d’azzardo”.

“Invitiamo i cittadini a partecipare e ad accompagnare i loro bambini nella scoperta dei giochi antichi – dice l’assessore alla legalità Massimo Borghi -. Anche nel nostro territorio, purtroppo, la spesa per l’azzardo, sia online che fisico, supera abbondantemente i dieci milioni di euro, una somma enorme che, se fosse investita in attività diverse, potrebbe contribuire ad un netto miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini”.