Matteo Renzi a Marina di Grosseto per presentare il libro “La mossa del cavallo”

MARINA DI GROSSETO – Dopo gli incontri di Firenze, Montecatini Terme, Chiusi, Forte dei Marmi e Prato il tour di presentazioni in Toscana del nuovo libro di Matteo Renzi, La mossa del cavallo (Marsilio), arriva, lunedì 6 luglio, a Marina di Grosseto, dove il leader di Italia Viva incontrerà pubblico e lettori alle 18.30, presso Hotel Terme Marine Leopoldo II.

In libreria dal 4 giugno, anticipato sui principali quotidiani italiani, La mossa del cavallo è da un mese nella top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia.

L’incontro di presentazione, nel rispetto della sicurezza e della normativa relativa al distanziamento sociale, sarà l’occasione per condividere le proposte contenute nel libro, da mettere subito in campo per la ripartenza del Paese sul piano economico, politico, sociale, sui temi dell’educazione, del digitale, dell’idea di futuro da costruire assieme.