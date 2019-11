Masterclass regionale sul Vermentino: degustazioni guidate, abbinamenti e qualità

GROSSETO – Approfondire le qualità, capire gli abbinamenti, conoscere meglio un prodotto che esula dalla più stretta tradizione enologica toscana ma che presenta qualità particolarmente interessanti e accattivanti. La masterclass sul Vermentino toscano, organizzata per martedì 12 novembre a Marina di Grosseto, sarà un alto momento formativo dedicato a ristoratori e botteghe.

La masterclass, che si svolgerà a Grosseto ma che è aperta agli operatori di tutta la Toscana, è organizzata da Vetrina Toscana, assieme a Confesercenti, Confcommercio ed è in collaborazione con due realtà vitivinicole importanti: il Consorzio tutela vini della Maremma toscana Docg e del Consorzio di tutela Bolgheri Doc.

«L’obiettivo – afferma Gianni Masoni di Cat Confesercenti Toscana – è far conoscere ai ristoratori toscani un prodotto, il vermentino appunto, che va oltre la tradizione enologica della nostra regione, un vino, per le proprie caratteristiche, di grande appeal, oltre che particolarmente interessante dal punto di vista dell’utilizzabilità, specie con i piatti di pesce».

«Quello che vogliamo fare – precisa Masoni – è valorizzare la filiera, e spiegare ai ristoratori come utilizzare questo prodotto e quali sono gli abbinamenti giusti per far emergere caratteristiche e qualità». Non sarà l’unica iniziativa del genere «Ne faremo altre, non solo per il vino, per coinvolgere produttori e operatori del settore: ristoratori ma anche le botteghe aderenti a Vetrina Toscana. La prossima riguarderà i formaggi, ma abbiamo intenzione di organizzarne due-tre l’anno. Ad esempio per valorizzare il pesce degli allevamenti toscani, come quello dei pescatori di Orbetello. Appuntamenti che vadano in profondità, per conoscere le caratteristiche e la qualità delle filiere. Tutti appuntamenti altamente formativi».

Il programma prevede la presentazione del prodotto, una degustazione guidata con il sommelier fiorentino Andrea Gori, e l’abbinamento di alcuni piatti della tradizione toscana con il vermentino.

Il corso, assolutamente gratuito per tutti gli operatori iscritti a Vetrina Toscana, si terrà martedì 12 novembre dalle ore 10 alle ore 13, presso l’Hotel Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto. Per iscriversi basta cliccare QUI