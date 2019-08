Massimo Boldi si racconta in un talk show a Marina di Scarlino

MARINA DI SCARLINO – Giovedì 22 agosto, alle ore 21,30 nella “Piazzetta” della Marina di Scarlino, Massimo Boldi si racconterà come uomo e come attore comico di successo. Durante il talk show, condotto dal giornalista Mediaset Massimo Canino, verranno proiettati spezzoni di film, interviste e apparizioni tv riguardanti la vita professionale di Massimo Boldi.

Conosciuto anche con il soprannome di Cipollino, dal nome di Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più noti, Massimo Boldi per più di vent’anni ha fatto coppia con l’attore romano Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano. Nella sua carriera televisiva ha vinto negli anni 11 Telegatti.

Durante la serata alla Marina di Scarlino, Massimo Boldi svelerà i retroscena della rottura con Christian e la loro riappacificazione arrivata dopo 13 anni. Ma non solo, svelerà anche alcuni particolari della sua vita privata, intima, come confessato di recente durante un’ intervista, rilasciata ad un settimanale, prossimamente in edicola.

L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito, ma con la possibilità di prenotare i tavoli presso il “Bar Gelateria l’Imposto” o il “Ristorante Beccofino”.