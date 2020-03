Massaggi Reiki per la festa della donna: il ricavato andrà all’associazione Olympia De Gouges

GROSSETO – In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, la scuola ilReiki (già impegnata in attività di volontariato e impegno civile nella scuola e nella sanità) organizza un pomeriggio di salute e benessere per le donne in collaborazione con l’Associazione Olympia De Gouges a cui saranno devolute le offerte libere che le donne lasceranno per i trattamenti Reiki ricevuti. L’incontro si svolgerà a Grosseto presso la Palextra in piazza Lulli 10, struttura messa a disposizione da Serena Mariotti.

Durante l’incontro Daniela Fregosi, insegnante della scuola nazionale ilReiki, traccerà un quadro introduttivo di questa tecnica giapponese di rilassamento e ripristino della salute psico-fisica. Seguiranno trattamenti Reiki a tutte le donne che ne faranno richiesta realizzate da volontarie (insegnanti, operatrici e reikiste con esperienza della scuola). Sarà data priorità alle donne che si saranno preventivamente prenotate permettendo di organizzare la squadra delle volontarie che realizzeranno i trattamenti.

I trattamenti sono ad offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto all’Associazione Olympia De Gouges, un pilastro della Provincia di Grosseto che gestisce il Centro antiviolenza di Grosseto e quello di Orbetello nonché i punti di ascolto a Follonica, Castel del Piano, Manciano, Capalbio.

L’iniziativa vuole rappresentare un’occasione offerta alle donne per concedersi spazi e tempi per la cura di sé (così spesso trascurata) e nello stesso tempo sostenere (non solo nelle dichiarazioni ma anche economicamente) una realtà no-profit che così tanto ha fatto e sta facendo per la Provincia di Grosseto. Le donne che parteciperanno all’iniziativa avranno a disposizione anche info e materiali sul Centro antiviolenza.

Il Reiki è una tecnica giapponese di rilassamento, riduzione dello stress e ripristino della salute psico-fisica attraverso l’uso della cosiddetta “energia universale”, ovvero quell’energia che per la fisica moderna permea l’intero universo.

Semplice da imparare – in sole 13 ore di corso – e pratico da usare, il Reiki ci consente di trasmettere questa energia a noi stessi (ma anche agli altri) aiutandoci a riportare in equilibrio corpo e mente e stimolando la straordinaria capacità di autoguarigione dell’organismo.

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le ricerche scientifiche riguardanti i benefici del Reiki e comunque, al di là di queste, il Reiki si è ampiamente diffuso fondamentalmente perché è una tecnica molto semplice.

Per info e prenotazioni contattare il numero 3335837472 o l’indirizzo mail daniela.fregosi@ilreiki.it