SALAIOLA – L’ormai tradizionale ed attesissimo appuntamento con la Festa della Luna si svolge nella frazione di Arcidosso sul Monte Amiata sabato 8 e domenica 9 agosto. Torna densissimo di opportunità; sarà infatti l’occasione per dedicare del tempo al proprio benessere attraverso i moltissimi tipi di massaggi proposti, oppure approfondire il campo delle energie sottili con i bagni sonori, con il Qi Gong o il Drum Circle, o seguire conferenze di operatori olistici specializzati nelle varie discipline.

Dal fitto programma emerge un elemento caratterizzante della 23esima edizione della Festa: l’alto livello degli operatori che saranno presenti a Salaiola; offriranno occasioni per conoscere sé stessi ed il proprio corpo, nonché per imparare tecniche che potranno essere applicate nella vita quotidiana.

Oltre alla partecipazione dei professionisti del benessere olistico l’altro elemento che accompagnerà verso un fine settimana davvero rigenerante è quello sempre presente a Salaiola: la natura. Da 8 anni la frazione del comune di Arcidosso è infatti il primo Borgo Naturalistico d’Italia ed ha intrapreso il percorso amministrativo per veder riconosciuto il proprio territorio come Area Protetta Natura 2000. In un contesto di così alta biodiversità la Festa della Luna permette di riconnettersi con l’ambiente e rilassarsi profondamente.

La Festa inizierà con la conferenza della dottoressa Roberta Sava, psicologa e psicoterapeuta specializzata in ipnosi e nelle relazioni; gli operatori olistici saranno a disposizione degli interessati dal pomeriggio di sabato per tutta la domenica. Sarà inoltre allestito un mercatino dell’artigianato e, presso la sede dell’Associazione L’Aquilaia, sarà possibile pranzare e cenare.

Completano il programma una mostra d’arte sui paesaggi amiatini ed i concerti che si svolgeranno nelle sere sia di sabato che di domenica. Il programma e tutte le informazioni per prenotare trattamenti e pasti sono su: http://www.fdlsalaiola.blogspot.it.