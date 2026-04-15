MASSA MARITTIMA – Si avvia alla conclusione la rassegna teatrale “Massa inScena” promossa dalla compagnia Liber Pater a Massa Marittima.

L’ultimo appuntamento è in programma per il 19 aprile alle ore 18, presso l’ex sala consiliare di via Norma Parenti, dove la compagnia Gli Scompagnati porterà in scena la commedia “Fiori d’acciaio”.

Una commedia tra ironia e sentimento

Lo spettacolo, tratto dall’opera del drammaturgo statunitense Robert Harling e adattato dal regista Massimiliano Gracili, propone una storia corale che alterna momenti di leggerezza a passaggi più intensi.

Ambientata in un salone di bellezza di una cittadina del sud degli Stati Uniti, la commedia racconta il legame tra sei donne, tra amicizia, difficoltà quotidiane e momenti di condivisione. Un racconto che affronta temi come maternità, malattia, perdita e solidarietà, mantenendo un equilibrio tra ironia e profondità.

Una compagnia radicata nel territorio

Il Teatro degli Scompagnati, realtà amatoriale di Albinia, è da tempo attivo nelle rassegne locali, proponendo spettacoli brillanti interpretati da attori del territorio. La direzione di Massimiliano Gracili ha contribuito negli anni a consolidare la presenza della compagnia nel panorama culturale locale.

Teatro e solidarietà

La rassegna “Massa inScena” è dedicata al ricordo di Sonia Lenzi e Alessandra Tonelli e mantiene una forte connotazione solidale: il ricavato degli spettacoli sarà infatti devoluto all’associazione La Farfalla, impegnata nelle cure palliative.

Uno sguardo ai prossimi appuntamenti

La compagnia Liber Pater è già al lavoro sui prossimi progetti, in vista della rassegna estiva che proporrà nuove commedie e letture sceniche, confermando l’impegno nella promozione del teatro sul territorio.