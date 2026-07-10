MASSA MARITTIMA – Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 19, è festa a Massa Marittima con la “Notte Bianca 2026”. Il centro storico si animerà fino a tarda notte con la musica, i punti ristoro e i negozi aperti.

Tante le band protagoniste di questa edizione: i Divi Tardini con il loro omaggio a Lucio Battisti, l’esplosione di ritmo con le percussioni de la Bandão che farà ballare e divertire tutti nel centro storico; i Discopatia con la musica ’70, ’80 e ’90; Reverse electroacoustic duo e Giacomo Ghinazzi Dj.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Massa Marittima in collaborazione con le attività commerciali del centro storico e con il patrocinio del Comune.

Nei punti ristoro organizzati dalla Pro Loco sarà possibile degustare i piatti cucinati dai ristoranti aderenti all’iniziativa: Caffè Le Logge, Osteria Grassini, Pasticceria Petrai, Enoteca Il Bacchino, Ristorante-pizzeria Vanni, Osteria Toscana La Tana dei Brilli, Ristorante Il Gatto e la Volpe, Pasticceria La Dolce Toscana, Taverna del Vecchio Borgo, Ristorante-pizzeria I Tre Archi, Osteria Il Cinghiale Nero, Osteria da Tronca, Pizzeria Il Corso, Ristorante Niki.

“La Notte Bianca è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate massetana – commenta la sindaca Irene Marconi – un’occasione per vivere il nostro centro storico in un’atmosfera di festa, valorizzando il commercio locale, la ristorazione e le tante realtà che contribuiscono a rendere Massa Marittima una città accogliente e vivace. Eventi come questo sono importanti perché offrono momenti di socialità e divertimento ai cittadini e ai visitatori. Ringrazio la Pro Loco per l’impegno nell’organizzazione di questa iniziativa e tutte le attività commerciali e i ristoratori che hanno collaborato, offrendo una bella proposta”.