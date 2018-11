Massa Marittima ospita “Il paesaggio e la sua anima”: il mondo di un’artista in mostra

MASSA MARITTIMA – La mostra “il paesaggio e la sua anima” vuole rappresentare il mondo dell’artista follonichese Carla Moscatelli, laureata a Firenze in Lettere moderne con un corso di studi in Storia dell’Arte.

Questa mostra, composta di opere in bianco e nero e a colori di grande formato, rappresenta la testimonianza della realtà, un fermo-immagine di attimi fugaci e fuggevoli fissati sulla tela che diventano il pretesto per un suo personale racconto. Come pagine di un taccuino su cui sono scritti gli appunti, i lavori sono lo specchio del suo viaggio personale attraverso la vita.

La mostra si compone di dipinti a olio che presentano tre momenti di una nevicata alla Cascine di Firenze, altre tele che come soggetto hanno la nebbia che copre tre città a lei care: Follonica, Grosseto, Massa Marittima e una serie di opere su carta eseguite con tecniche varie.

Rimane aperta presso la Galleria Spaziografico di Massa Marittima (GR), in Via Goldoni 18, dal 1 al 14 dicembre con orario 16.00/19.00

Inaugurazione sabato 1 Dicembre alle 18.