MASSA MARITTIMA – Appuntamento alla biblioteca comunale “Gaetano Badii”: venerdì 24 aprile, alle ore 17 sarà inaugurata la mostra “Massa e il suo giornale: 70 anni di giornalismo”. Saranno esposte le pagine originali più significative, editoriali, foto, stampe, libri, strumenti tipografici.

La mostra resterà aperta fino al 30 giugno, visitabile negli orari di apertura della Biblioteca. Si possono prenotare visite guidate per associazioni e gruppi su appuntamento telefonando al direttore della Torre.

Nell’occasione saranno aperte le celebrazioni per i 70 anni di fondazione e ininterrotte pubblicazioni del giornale con la presentazione del logo dei Settant’anni e del calendario degli eventi.

Interverranno: Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima; Claudia Mori direttore della biblioteca comunale Gaetano Badii, Roberta Pieraccioli relatrice dell’evento, Angelo Soldatini, direttore della Torre Massetana. Letture a cura di Liber Pater.

Info per prenotare visite guidate: [email protected]