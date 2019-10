Marzia Sestini in concerto. Appuntamento a Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Sabato 5 ottobre sul palco del piccolo Auditorium San Rocco di Marina di Grosseto ci sarà Marzia Sestini.

Marzia Sestini ha iniziato a studiare canto all’età di 18. Ha cantato in vari gruppi sia come solista che come corista, interpretando stili diversi, dal pop al rock, dal blues ai canti popolari. Nel 2015 ha iniziato un percorso di studi con il vocal coach Davide Piludu Verdigris, con il quale ha rivoluzionato completamente il suo modo di cantare e di interpretare.

Nel 2016 ha vinto il primo premio come best singer al Tour music fest, grazie al quale ha pubblicato il suo primo inedito “Mi fido di me” prodotto da Annachiara Zincone. “Il brano – racconta Marzia – descrive la trasformazione che ho fatto in questi ultimi anni, un percorso che mi ha fatto arrivare a fidarmi di me e delle mie scelte, senza paura”. Negli ultimi mesi è stata ospite di varie radio e locali come l’hard rock cafè di Roma per presentare il singolo, proponendo un repertorio delle artiste pop più famose del momento a livello italiano e internazionale come Sia, Lady Gaga, Pink, Malika Ayane, Elisa. Marzia Sestini sarà accompagnata dal chitarrista Sergio Montaleni.

Lo spettacolo, a ingresso libero, inizia alle 18.30.