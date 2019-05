Mario Calvino e il rapporto con il figlio Italo: se ne parla a Spazio Libero

GROSSETO – Mercoledì 15 maggio alle 18 torna, nella ‘Saletta Pascucci’, Spazio Libero per discutere del rapporto padri/figli e di com’è cambiato nel corso della storia partendo dall’esempio del rapporto tra Italo Calvino e il padre Mario, un caso indagato dal professor Stefano Adami.

«E’ un classico della storia e della letteratura, quello che ‘le colpe dei padri, non ricadano sui figli’ – spiegano gli organizzatori – l’ennesimo esempio di questa ‘distonia sociale’, ci giunge da una vicenda di qualche anno fa che ebbe come soggetto Mario, il padre di italo Calvino e come animatore, il professor Stefano Adami. Quest’ultimo, come estensore di una ricerca e di un ampio articolo, apparso anche su un importante quotidiano a tiratura nazionale, tratteggiava storie di vita del genitore dello scrittore».

«Ecco così – proseguono gli organizzatori – il nascere di risentimenti da parte di alcuni eredi di Calvino, discordi con Adami su certe interpretazioni riguardanti l’agire del genitore». «Un argomento interessante – ha osservato Paolo Pisani – che ci piace trattare con il fautore di questa ‘animazione culturale’, che permetterà ancora una volta, di andare ad occuparci di un vanto letterario della nostra letteratura, qual’ è appunto Italo Calvino».