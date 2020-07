Maremma Toscana “meets” Montecucco: appuntamento a domenica

MONTE ARGENTARIO – A seguito del lungo lockdown che ha visto la sospensione di attività collettive e manifestazioni in tutto il mondo, il Consorzio Tutela Vini Montecucco DOC e DOCG finalmente riparte ed inaugura una nuova stagione di eventi locali. Domenica 12 luglio, nella splendida cornice del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, sarà infatti protagonista di una cena esclusiva aperta al pubblico e organizzata da Maremma Toscana Meets, associazione che da anni si dedica alla promozione dei valori, dell’identità e dei grandi protagonisti del territorio maremmano.

Il Consorzio di Tutela aderisce con grande piacere a questa iniziativa che profuma di voglia di ripartire, e di ripartire soprattutto dal proprio territorio, per alcuni aspetti ancora inesplorato anche da parte dei consumatori locali. La Dop amiatina si presenterà al pubblico con una selezione di cinque etichette di Montecucco Vermentino delle aziende ColleMassari, Basile, Pierini e Brugi, Peteglia e Parmoleto, che saranno servite in abbinamento ai ricercati piatti ideati dall’Executive Chef Francesco Carrieri.

Per dettagli e costi di partecipazione: maremmatoscanaeventi@gmail.com

Boutique Hotel Torre di Cala Piccola | tel. 0564 825111

Un incontro fortunato quello tra la grande arte culinaria dello chef Carrieri e i pregiati vini del Montecucco – territorio che vanta una naturale vocazione alla viticoltura – che nasce da un’idea di Massimiliano Ciacci, Sommelier della Scuola Europea Sommelier, e Marco Bisdomini di Maremma Toscana Meets.

L’evento inizierà alle ore 19.00 con un aperitivo di benvenuto nel giardino panoramico dell’hotel, welcome che sarà accompagnato dal concerto “Canzoni a 10 corde” di Luca Pirozzi, (Musica da Ripostiglio) e Alessandro Golini (violinista di Massimo Ranieri). A seguire la cena a cura della brigata di cucina dello chef Carrieri in abbinamento ai vini Montecucco presentati dai sommelier della Scuola Europea di Grosseto, sul bellissimo roof terrace panoramico dell’hotel.

I vini del Montecucco, territorio che prende vita laddove le morbide forme della Maremma Toscana lasciano rapidamente il passo alle pendici del Monte Amiata, nascono dalle uve coltivate con passione nei 7 comuni della denominazione di origine controllata e garantita, la DOCG in vigore da settembre 2011: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna e Seggiano. Nuova frontiera del vino toscano, la Denominazione, con le sue 68 aziende associate, punta a uno sviluppo che possa coniugare gli aspetti produttivi con quelli promozionali e turistici del territorio: la zona, altamente vocata alla produzione del Sangiovese, gode di condizioni climatiche estremamente favorevoli, vicino al Mar Tirreno – da cui dista solo pochi km in linea d’aria – e all’ormai spento vulcano Amiata, che con i suoi 1.738 metri di altezza domina tutto il territorio compreso tra la Maremma, la Val d’Orcia e la Val di Chiana. Qui si sono succeduti Etruschi, Romani, Longobardi, monaci benedettini, dominio senese e la famiglia dei Medici: una stratificazione storica che ha lasciato tracce indelebili e testimonianze che ancora oggi sono visibili nei borghi, negli stupendi agriturismi e nelle dimore d’epoca, nella produzione di olio e, soprattutto, di vino.

Hotel Torre di Cala Piccola – Hotel di lusso inserito nel prestigioso circuito Condé Nast, situato sulla punta estrema dell’Argentario, a picco sul mare di fronte alle Isole del Giglio e di Giannutri. La struttura sorge lungo uno dei tratti costieri più affascinanti della zona, cento metri sopra il livello del mare, con una vista panoramica a 360 gradi sulle scogliere della Cala, il mare e le isole. Al centro, l’antica Torre Saracena da cui ha preso il nome, un tempo punto di avvistamento dei pirati che infestavano il Mediterraneo. La Torre d’Argento è il famoso ristorante dell’hotel, un luogo in cui i sapori toscani e mediterranei vengono reinventati, ibridandoli con ingredienti esotici e inaspettati. Per la preparazione dei suoi piatti lo chef Francesco Carrieri sceglie solo materie di primissima qualità, come il pesce fresco locale e le verdure di stagione a km zero. Ogni prodotto, dalla pasta fresca al gelato, viene preparato appositamente a mano, per dare anche alle ricette più innovative un tocco artigianale.

Executive Chef Francesco Carrieri – Lo Chef Francesco Carrieri del Ristorante Torre d’Argento del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, propone una cucina locale della Maremma con influenze Pugliesi e attenzione alla stagionalità e alla provenienza degli ingredienti. Attento alle tradizioni territoriali, non dimenticando le sue origini, varia le sue ricette a seconda della stagionalità. Numerose le esperienze, prima di approdare al Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, tra le quali citiamo, il Ristorante Gran Hotel Savoia di Cortina, il Ristorante Hotel Ermitage relais chateaux Cervinia, il Ristorante Le Guardiole Relais, Capalbio (Gr), il Ristorante Dama Dama presso l’Argentario Golf Resort & Spa, Monte Argentario.