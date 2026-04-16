FOLLONICA – Arriva la terza edizione del Mondiale amatoriale di Subbuteo organizzato da Maremma Subbuteo per domenica 26 aprile dalle 9 alle 17 alla Fonderia 1.

Si tratta della terza edizione della manifestazione. La prima si era svolta nel 2018 al Casello idraulico di via Roma e ad essersi aggiudicata il trofeo è stata la Polonia del grossetano Mauro Petrini. Nel 2022 la seconda edizione a Massa Marittima al locale Cage, dove a vincere è stato l’Ecuador del pisano Luca Salvadori.

“Per questa edizione torniamo dopo sette anni alla Fonderia a Follonica con il patrocinio del Comune di Follonica – spiega il presidente di Maremma Subbuteo Stefano Pistolesi -. Si tratta della replica del Mondiale di calcio che si disputerà a Giugno in Usa, Messico e Canada. 48 giocatori da tutta Italia con squadre assegnate casualmente in un sorteggio dedicato”.

“Domenica 26 Aprile dalle 9 alle 17, sarà una festa di gioco e colore, nel ricordo del nostro socio Andrea Parri recentemente scomparso dopo una lunga malattia”.