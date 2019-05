“Maremma ombelico del mondo”: secondo appuntamento per il talk di Pisani

GROSSETO – Dopo il taglio del nastro di ‘Maremma Ombelico del Mondo’, il nuovo pomeriggio parlato, che una volta al mese, si aggiunge all’abituale ‘Spazio Libero’, è il momento del secondo appuntamento! Paolo Pisani, il giornalista Claudio Bottinelli, l’opinionista Ettore Costantini, supportati anche dallo staff abituale, ‘Argia’ compresa, se la vedranno questa volta con Elisabetta Geppetti, una delle ‘Dieci Signore del Vino’, che con ‘Le Pupille’ ha saputo raggiungere le vette più alte di questo importante settore. Un personaggio di eccellenza, che si colloca tra i vanti della nostra provincia ed oltre!

“Quello che vogliamo evidenziare – dichiara Pisani – è la creatività e la volitività di questo personaggio, che ha saputo conquistare una posizione di primissimo piano, dimostrando come le Donne, siano portatrici di grandi e raffinate capacità imprenditoriali..”. Sarà insomma una interessante conversazione, per conoscere meglio questo bel personaggio ed i suoi ‘gioielli’ di produzione. Tra gli Ospiti, anche il suo dinamico collaboratore Diego Tonini. Appuntamento dunque per Mercoledì 22 maggio alle ore 18 in ‘Sala Pascucci’ e come sempre ingresso libero.