“Maremma dislessica”: musica e spettacolo per la raccolta fondi di Aid

GROSSETO – Lunedì 10 giugno, alla Cava di Roselle, a partire dalle 20,30 prenderà il via “Maremma dislessica”, una serata di spettacolo di arti varie presentata da Carlo Sestini, organizzata dall’associazione culturale Movida in collaborazione con diversi artisti grossetani e a favore di Aid – Associazione italiana dislessia.

L’ingresso è a offerta libera. I fondi raccolti andranno a finanziare laboratori per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), attività formative per genitori ed attività di supporto a studenti e famiglie.

Molti gli artisti grossetani che si esibiranno a sostegno di Aid Grosseto, a partire dalle alunne della scuola di danza Dancing Revolution di Elena Fioravanti. Anche il coro Mani Cantanti di Anna Del Vacchio sarà presente alla Cava in supporto ad Aid. I bambini canteranno il lingua dei segni alcuni brani del loro repertorio, accompagnati dal sax di Emanuele Cannatella e la chitarra di Paolo Mari. Alla Cava esordirà la versione Mani Cantanti del brano “L’arome secco sé” di Lorenzo Baglioni, che spiega splendidamente e in musica cosa è la dislessia. Mani Cantanti è appena stata decretata metodologia didattica musicale innovativa da Indire, l’Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa.

Paolo Mari, da molti anni grossetano d’adozione, è un concertista, un docente e un compositore d’eccellenza ha pubblicato con Carisch il metodo (con libro e dvd) “Violao – la chitarra brasiliana” (2008), e il libro-cd “Brazilianguitarsolos” (2010). Con gli editori Ceccherini e Effigi ha pubblicato il metodo “Modelli armonici per chitarra” (2000). Per il network Fingerpicking.net ha realizzato nel 2012 i cd “Corpo e alma”, nel 2015 “Mani, testa e cuore” e il libro “Come suonare la chitarra” (2017) e scrive sulle riviste Chitarra Acustica e Axe. Ha partecipato più volte a trasmissioni radiofoniche e televisive su Rai e Mediaset e tiene seminari e workshop sulla bossa nova. Collabora con musicisti e autori italiani in vari progetti musicali e di teatro canzone ed ha suonato in oltre 1500 concerti negli ultimi 25 anni, in vari stili, dal blues al rock, dal jazz alla world music.

Emanuele Cannatella, dopo gli studi classici al Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia, ha intrapreso la strada della musica jazz e moderna prima presso il “Siena Jazz” e poi presso l’Istituto “P. Mascagni” di Livorno dove si è laureato con il massimo dei voti sotto la guida dei Maestri Mauro Grossi e Stefano Cocco Cantini. Da oltre di 15 anni svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero con il suo repertorio che va dal jazz, al funk fino alla musica house che, negli ultimi anni lo ha portato a suonare nei più importanti club italiani.

Torna da Marsiglia, apposta per Aid, Gioia Zanaboni, che dopo gli studi grossetani si appassiona al teatro fisico e alle arti circensi che studia in diverse città italiane, quindi si trasferisce in Spagna per studiare al Cau, la scuola di circo e teatro di Granada e quindi si sposta a Cannes per perfezionare la sua formazione professionale alla scuola di circo “Piste d’azur” (2015-2017). Ed è proprio a Cannes che nasce “Capuche” lo spettacolo su corda molle presentato alla Cava. “Capuche” è una storia basata sulla fiaba di Cappuccetto Rosso ed è il racconto tragi-comico di un’adolescente con una madre ingombrante, di un lupo egocentrico e manipolatore, di una nonna combattente e di un cacciatore che non sopporta le ingiustizie. Capuche prova a trovare la sua strada verso il mondo degli adulti facendosi largo fra l’incertezza, la paura, la curiosità, la voglia di vivere e la rabbia, tipici dell’adolescenza.

La serata si concluderà con un concerto del gruppo grossetano The Splitheads, formato da Benedetto Zanaboni (chitarra e voce), Andrea Raffaelli (basso) e Antonio Viggiani (batteria). La band propone brani propri di genere rock-stoner con influenze punk e vince l’edizione 2017 del Festival Resistente, aggiudicandosi la possibilità di registrare l’album di esordio “New Era may be obsessive”, che ha raccolto buone recensioni da parte della critica. Attualmente il gruppo sta lavorando al suo secondo album.

“In Cava – dicono da Aid – dunque tante realtà artistiche molto diverse ma tutte eccellenze grossetane intrecciate tra loro e intorno ad Aid per aiutare l’associazione a realizzare i suoi progetti di supporto ai ragazzi con DSA, affinché le famiglie non debbano affrontare costi proibitivi per consentire ai loro figli di fruire di metodologie didattiche inclusive che valorizzino i loro specialissimi talenti”.