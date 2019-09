“Maremma: canti e suoni della tradizione”. Giornata di spettacoli, visite e buffet

ROSELLE – Sabato 5 ottobre, a partire dalle 15, nell’area archeologica di Roselle avrà luogo l’evento “Maremma: canti e suoni della tradizione. Serata fra le vestigia di Roselle” che viene realizzato per la seconda volta dalla associazione Maremma cultura popolare. I visitatori saranno accolti dalla direttrice Maria Angela Turchetti e dal personale della antica Città di Roselle.

“Riteniamo importante il fatto che un’iniziativa così si ripeta e metta insieme più soggetti che fra loro collaborano per far conoscere l’entroterra culturale della Maremma, fatta di espressioni tradizionali, di ritrovamenti archeologici, di prodotti tipici – raccontano gli organizzatori -. Dare valore alla tradizione, in una provincia come la nostra, significa far conoscere le radici delle comunità locali, i transiti culturali, il lavoro di un tempo spesso legato all’agricoltura, alle bonifiche, agli allevamenti. Ci piace ricordare ciò che scriveva Geno Pampaloni: ‘Credevamo che la salvezza sarebbe venuta dall’agricoltura. Non avevamo previsto quello che avrebbe cambiato davvero la Maremma, lo sviluppo turistico’.

Ecco la particolarità della provincia grossetana: Turismo – Cultura – Agricoltura. Questa manifestazione, che viene realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ha avuto il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Grosseto. Preziosa la collaborazione e l’intesa con la Pro Loco di Roselle, la partecipazione del Polo Museale della Toscana -Area archeologica nazionale di Roselle e dell’Università di Siena”.

La serata si concluderà con uno spettacolo che avrà inizio alle 17.15 al quale parteciperà Mauro Chechi, il noto cantastorie grossetano che unirà la propria voce a quella dei poeti estemporanei Elino Rossi, Fernando Tizzi e Gino Buracchi. Ospite atteso dell’evento sarà la Corale Puccini, un coro polifonico a voci miste che è nata oltre cento anni fa e che ha effettuato numerose tournée in varie nazioni europee. In questa occasione presenterà alcuni canti della tradizione maremmana.

La città etrusco-romana di Roselle, in gran parte ancora da scavare e conoscere, rappresenta il passato remoto e le radici più profonde della storia di Maremma che continua ancora oggi ad incuriosire. La visita guidata all’area archeologica condotta dagli archeologi del team di ricerca dell’Università di Siena e dal personale del Parco, si alternerà alle varie espressioni della tradizione canora maremmana, creando una ulteriore preziosa occasione per far conoscere ciò che ha plasmato nei secoli il carattere della gente di Maremma e la tipicità di un territorio, forte delle sue bellezze naturali e culturali.

Alle 19 sarà offerto un rinfresco con prodotti maremmani servito dalla Pro loco di Roselle. Per la visita dell’area archeologica e per il buffet è necessaria la prenotazione. Per informazioni telefonare al n.380 1062486.