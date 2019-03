Maremma Antifa presenta il libro “La Sfida Catalana – Cronaca di una rivoluzione incompiuta”

GROSSETO – Maremma Antifa apre un capitolo sull’internazionalismo presentando il libro “La Sfida Catalana – Cronaca di una rivoluzione incompiuta” (Pgreco, 2018), con la partecipazione dell’autore Marco Santopadre.

L’occasione offrirà spunti di formazione e chiavi di lettura per comprendere al meglio una questione complessa come quella dell’indipendentismo catalano. L’appuntamento è per martedì 19 marzo alle 17.30, presso il Bar del Corso (Corso Carducci, 1, Grosseto). Presentazione e relativo dibattito proseguiranno poi con un aperitivo all’ombra del Duomo.

“L’esplosione della vicenda catalana nel nostro Paese, con la precipitazione dello scontro con Madrid, l’indizione del referendum per l’indipendenza e la dura repressione, ha colto impreparati tanto l’opinione pubblica quanto i media e la politica – affermano gli organizzatori -. La lettura prevalente di questa vicenda dimostra una diffusa sottovalutazione dell’importanza che la questione nazionale e la domanda di sovranità popolare – alimentate in Catalogna dall’irrigidimento nazionalista della classe politica spagnola e dalla crisi economica – rivestono all’interno dell’Unione Europea. In quest’ottica, “La sfida catalana” tenta di colmare un evidente gap di informazione e di analisi: partendo dalla cronaca dettagliata delle mobilitazioni dello scorso autunno, il testo ripercorre gli elementi rilevanti della storia catalana contemporanea e affronta i nodi non sciolti dalla “transizione” dal regime franchista all’attuale ordine politico-sociale. Il testo fornisce anche una selezione di articoli scritti negli ultimi anni, la traduzione di materiali prodotti dal movimento catalano, interviste realizzate con alcuni esponenti indipendentisti e una panoramica delle formazioni politico-sociali catalane.”

