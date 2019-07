Marco Malvaldi alla Cava: lo scrittore de “I delitti del BarLume” presenta il suo nuovo libro

ROSELLE – Marco Malvaldi sarà protagonista del prossimo appuntamento con “Libri in Cava”, domani, mercoledì 31 luglio, alle 21.30 alla Cava di Roselle (Grosseto). Lo scrittore, autore della celebre serie di gialli che hanno come sfondo il bar Lume e che ha dato via a una serie televisiva di successo “I delitti del BarLume”, arriva in Maremma per presentare il suo ultimo romanzo, “Vento in scatola”, scritto a quattro mani con Glay Ghammouri, ex militare tunisino. A dialogare con l’autore sarà la scrittrice Roberta Lepri. L’evento è realizzato in collaborazione con la libreria Quanto Basta.

Il libro. “Vento in scatola” è una “commedia da camera” solo che, in questo caso, il luogo in cui tutto si svolge e un carcere. Celle, corridoi, “aria”, uffici, zone degli assistenti, luoghi di punizione: sono questi gli sfondi che fanno da scenario alla vicenda. Un luogo dove i detenuti interagiscono tra loro e con i sorveglianti, cercando di stabilire gerarchie e alleanze e di passare il tempo. Al centro di questa vicenda corale, che non ha nulla di autobiografico anche se prende ispirazione da esperienze vissute, c’è un giovane che si forma cittadino: un tunisino, abile broker nel suo paese, in carcere per un reato che non ha commesso ma impunito per una truffa di cui è colpevole. Mentre trascorre normalmente la pena, gli capita una cosa che mette i brividi e lo costringe a una scelta.

“Vento in scatola” nasce dall’incontro, durante un corso di scrittura tenuto nel carcere di Pisa, tra Marco Malvaldi e Glay Ghammouri, un ex militare tunisino dalla carriera stroncata in patria per motivi politici e oggi detenuto in Italia a causa di un grave delitto. Mette assieme la sperimentata capacità di divertire mediante intrighi con la conoscenza interna minuziosa della situazione carceraria di chi ci vive. Ma non chiede commozione e pietà. Vuole soltanto mostrare l’interno di un carcere mettendo in scena la quotidianità, la sua giustizia e la sua ingiustizia, ed è un libro rigenerante, di questi tempi in cui muri di odio si sollevano contro chiunque sia un diverso. Con un messaggio che deve far riflettere: così come non si può tenere il vento in scatola, non si può imprigionare l’umanità che è in ciascuno di noi.

Ingresso libero, bar e ristorante aperti dalle 19.30, per prenotazioni 348 4800409.

Il programma della settimana

La settimana della Cava prosegue giovedì 1 agosto con il recital “Invisibili” della Banda Armata Maremmana, mentre venerdì 2 agosto saliranno sul palco gli Skinover, cover band degli Skunk Anansie. Sabato 3 agosto ancora musica dal vivo con il concerto di Scapestro.