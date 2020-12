“Marcia apocalittica” sul fiume con l’associazione Polis 2001

GROSSETO – Domani appuntamento con l’associazione culturale Polis 2001 sull’argine del fiume Ombrone.

“L’Apocalisse, Rivelazione di Giovanni Evangelista, discepolo prediletto di Gesù, è uno dei testi Sacri più famosi del Nuovo Testamento cristiano-cattolico – spiegano da Polis 2001 -. Ma pochi lo conoscono davvero e la Chiesa Cattolica non lo propone più da un secolo nei riti sacri. Oggi acquista un valore nuovo alla luce degli accadimenti che coinvolgono il Pianeta degli uomini e delle donne: inquinamento, povertà, fame, deforestazione guerre e, infine, il terzo millennio mostra a tutti, nel suo ventesimo anno, con la pandemia universale la fragilità umana. La paura, le chiusure, la realtà che mantiene in vita i ricchi e i potenti e distrugge i giovani nei loro sogni e nelle loro attitudini, chiudendo le scuole e di fatto frenando la loro evoluzione e l’avvento di un futuro di conoscenza. Nel XII e XIII capitolo dell’Apocalisse emerge chiara la situazione del nostro mondo oggi”.

Parte di questi testi nella loro integrità e passeggiando, distanziati e con mascherine, verranno letti domenica 13 dicembre alle ore 14 sull’Argine del fiume Ombrone con partenza dalla sbarra di via dei Barberi. Conduce la lettura Francesco Tarsi con Davide Braglia e Valentina Murru. Gli spettatori seguiranno i lettori marciando distanziati di due metri in verticale e in orizzontale e con regolari mascherine. L’occasione vuole essere di esempio per una possibile forma di esperienza teatrale dal vivo, dato che non sono consentiti spettacoli al chiuso o all’aperto con pubblico seduto e fermo.

Il distanziamento sarà mantenuto con una cordicella cadenzata a due metri e un tamburo che darà il passo ai passeggianti.

La “Marcia apocalittica” fa parte dell’Estate Rosellana 2020, promossa dall’Associazione Polis 2001 con il sostegno e patrocinio del comune di Grosseto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Provincia. Gli eventi di questa rassegna giunta alla XXXV edizione, erano stati interrotti per le norme introdotte dal dpcm di ottobre in ordine alla chiusura dei Parchi Archeologici e dei Teatri.

La partecipazione è libera. Info FB ESTATE ROSELLANA EVENTI, TEL 3472299737