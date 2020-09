Marcello Veneziani presenta il suo “Dispera bene – manuale di consolazione e resistenza al declino”

PIOMBINO – “Dispera bene – manuale di consolazione e resistenza al declino”: questo il titolo del più recente lavoro dell’autore Marcello Veneziani, edito da Marsilio, che sabato 12 settembre sarà presentato a Piombino. L’appuntamento con l’autore è alle 18 al Rivellino, modererà il giornalista Luca Filippi.

Marcello Veneziani, giornalista e scrittore di fama, è autore di numerosi volumi; ha fondato e diretto varie riviste e scritto per diverse testate giornalistiche nazionali, tra cui Il Giornale, Il Messaggero, La Repubblica, Il Resto del Carlino, L’Espresso e Panorama. Attualmente è editorialista tra le fila de Il Tempo. Laureato in filosofia è un autore molto prolifico: ha all’attivo oltre 40 pubblicazioni, l’ultima, Dispera bene, nel 2020.

Con sguardo lucido e disincantato, Marcello Veneziani propone al lettore un manuale di consolazione per reagire al declino e far nascere la fiducia dalla disperazione. Si interroga sul mondo, sul tempo, sulla politica, sull’età che avanza, rivolge una lettera a un ragazzo del duemila e una postilla a un bambino neonato. E suggerisce un quadrifarmaco per affrontare un tempo che non ci piace, curare il pessimismo, ripararsi dal potere e finire in bellezza. Un libretto d’istruzioni per smontare e rimontare la vita, accettarla ma non subirla. Cosa mettere in salvo, prima che faccia notte, sapendo che il mondo non inizia e non finisce con noi.

Appuntamento, quindi, sabato 12 settembre alle 18 al Rivellino: in ottemperanza alla normativa anti Covid l’ingresso sarà contingentato e fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: 0565 63275.