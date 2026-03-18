GROSSETO – La Fondazione Luciano Bianciardi annuncia il quinto incontro del ciclo di seminari “Maramad. Voci della provincia” per la riscoperta e valorizzazione della vita culturale di Grosseto nel secondo dopoguerra, attraverso lo studio dei suoi protagonisti.

Questo incontro sarà dedicato ad Aldo Mazzolai e si svolgerà venerdì 20 marzo alle 17:30 nell’aula magna della biblioteca Chelliana, per ricordare la figura e l’impegno dello studioso nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino, oltre ad illustrare il suo contributo alla cultura grossetana.

Aldo Mazzolai ricordano gli organizzatori, «è stato un archeologo, insegnante, divulgatore, storico e direttore del museo archeologico di Grosseto dal 1955 al 1984. Con i suoi libri e articoli contribuì in modo significativo alla diffusione della memoria storica e culturale della Maremma nel secondo dopoguerra, assumendo un ruolo di primo piano».

Relatori dell’incontro saranno Michele Gandolfi e Federico Masci, della fondazione Luciano Bianciardi, insieme a Stefano Campagna, vicepresidente dell’istituto storico grossetano della resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec), ente che ha affiancato la fondazione sin dalla gestazione dell’intero ciclo di seminari fornendo gli strumenti storici di indagine per un approccio complesso e interdisciplinare.

L’evento

Il seminario ricostruirà, con dati e testimonianze, il ruolo svolto da Mazzolai nel dibattito culturale cittadino per collocarlo nel contesto della vita intellettuale del secondo Novecento. Sarà un’occasione per mettere a fuoco una figura ancora poco studiata, ma di notevole interesse per il suo posizionamento eccentrico e, per certi versi, polemico rispetto al contemporaneo scenario culturale grossetano in mutamento.