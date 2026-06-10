GROSSETO – La Fondazione Luciano Bianciardi annuncia l’ottavo e ultimo incontro del ciclo di seminari “Maramad. Voci della provincia”, dedicato alla riscoperta e valorizzazione della vita culturale di Grosseto nel secondo dopoguerra, attraverso lo studio dei suoi protagonisti.

Il ciclo si conclude venerdì 12 giugno alle ore 17:30 con un incontro dedicato a Aldo Busatti (1921-2008) e Giuseppe Stammati (1916-1985). La scelta di accostare queste figure nasce non soltanto dal rapporto personale che li legò per molti anni, ma anche da un percorso intellettuale e professionale comune, sviluppatosi tra il mondo della scuola e quello della ricerca. Insegnanti e dirigenti scolastici, Busatti e Stammati affiancarono al loro lavoro di educatori una costante attività di studio, attraverso saggi di critica letteraria, manuali scolastici, collaborazioni editoriali e rapporti con figure apicali della cultura italiana del Novecento, contribuirono alla costruzione di relazioni e scambi culturali che misero in connessione la dimensione locale con quella nazionale.

Il seminario ricostruirà il loro percorso umano e intellettuale, soffermandosi in particolare sul rapporto tra insegnamento e ricerca e sul ruolo che essi svolsero nella formazione di generazioni di studenti e nell’organizzazione della vita culturale grossetana a partire dagli anni Cinquanta. Relatori dell’incontro saranno Riccardo Innocenti e Federico Masci della Fondazione Luciano Bianciardi.

Si conclude così il ciclo “Maramad. Voci della provincia”, curato da Michele Gandolfi, Federico Masci e Riccardo Innocenti (Fondazione Luciano Bianciardi) e Stefano Campagna (Isgrec), nato dalla collaborazione tra Fondazione Luciano Bianciardi e Isgrec, con il sostegno della Biblioteca Chelliana e il patrocinio della Società Dante Alighieri e della Mediateca Digitale della Maremma. Avviato nell’ottobre del 2025, il ciclo ha permesso di costruire un dialogo proficuo tra ricerca storiografica e critica letteraria, contribuendo a riportare alla luce fonti archivistiche e materiali bibliografici spesso inediti o poco conosciuti.