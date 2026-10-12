MONTIANO – Tornano le giornate di prevenzione, dedicate alla salute, e promosse dall’amministrazione comunale di Magliano in Toscana in collaborazione con le associazioni del territorio.

Domenica 18 ottobre, alla Casa della Cultura di via Matteotti 18 a Montiano, sarà possibile partecipare alla giornata di screening di mappatura – dermatoscopia nevi cutanei, organizzata insieme all’associazione “La Farfalla – Cure palliative” e a cura del dottor Vaziri Hassan.

«Le giornate di prevenzione che, in questi anni, abbiamo organizzato – dice l’assessore al Sociale e alla Sanità Anna Lampredi – hanno avuto sempre un grande apprezzamento da parte della cittadinanza. Per questo, con la disponibilità dell’associazione “La Farfalla”, che ringrazio, e di altri soggetti che, nei prossimi mesi, metteranno a disposizione le proprie competenze e professionisti, porteremo avanti un fitto calendario di incontri».

Le visite e le consulenze, gratuite, si terranno dalle 9 alle 16 su appuntamento. Per prenotare è necessario chiamare il numero 0564 593430 o scrivere a [email protected].