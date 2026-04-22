GROSSETO – Torna il Festival Resistente con la sua 28esima edizione che si inaugura giovedì 23 aprile, al Bastione Molino a vento (Cinghialino) sulle Mura medicee di Grosseto.

Gli eventi del 23 aprile

Si inizia con due appuntamenti: uno in Mediateca ed uno sulle Mura.

In Mediateca alle 16 (Chiasso delle Monache 9/11 – Grosseto) incontro e proiezione a cura del coordinamento donne “Licena Rosi Boschi della sezione Elvio Palazzoli di Grosseto con l’incontro dal titolo “Un’altra Resistenza: quella del popolo cubano”. Intervengono Roberto Nannetti dell’associazione Italia/Cuba e Angela Stefanelli, Coordinamento Donne Anpi “Licena Rosi Boschi” e a seguire proiezione del film “Querido Fidel” di Viviana Calò. Nel film Emidio Tagliavini è il figlio di un emigrato napoletano morto a Cuba lottando per la rivoluzione castrista. Ora lui, in sua memoria, ne perpetua il ricordo imponendo a moglie, figlia e nipote il culto rivoluzionario. Scrive inoltre ogni mese a Fidel Castro ricevendone regolare e partecipe risposta. Il mondo però sta cambiando ed Emidio scorge ovunque i segni di un decadimento che renderà sempre più difficile la sua lotta in favore del comunismo.

Sempre alle 16 ma al Cinghialino protagonisti saranno i bambini con il Laboratorio multiplo di educazione naturale a cura dell’associazione Prima Educare Aps

A seguire sempre sulle Mura (ore 17) per il ciclo “Mappare la Resistenza” a cura di Isgrec in collaborazione con Anpi Gavorrano-Scarlino e con il contributo del Cesvot è in programma la presentazione del libro “Non ve l’augurate cos’era la guerra. E state attenti perché riviene” a cura di Daniela Antonini e Patrizia Scapin. Ne parlano le curatrici con Ilaria Cansella, Isgrec. Nel libro i racconti della guerra vista attraverso gli occhi dei bambini di allora.

Si prosegue alle 18.30 con l’incontro dal titolo “La Resistenza odia l’indifferenza” Partecipano: Antonella Coppi, Presidente Anpi Comitato provinciale “Norma Parenti” Grosseto, Monica Pagni, segretaria Generale Cgil Grosseto, Saverio Tommasi, giornalista e scrittore, Walter Massa, presidente Nazionale Arci. Coordina: Simone Ferretti, Arci Festival Resistente

“A ottant’anni dalla nascita della Repubblica, il legame tra Liberazione, antifascismo e Costituzione non è qualcosa di acquisito una volta per tutte: va continuamente riaffermato – dichiarano gli organizzatori -. Oggi questo significa anche misurarsi con un contesto in cui lo spazio democratico è attraversato da tensioni: limitazioni del diritto di manifestare, delegittimazione del dissenso, uso estensivo delle categorie di sicurezza e ordine pubblico. In questo quadro, riaffermare che la liberazione non è scontata vuol dire ribadire che i diritti, la partecipazione e il conflitto sono parte costitutiva della democrazia”.

Alle 19, aperitivo resistente con i prodotti a marchio Coop e sottoscrizione per sostenere il festival.

La musica è protagonista dalle 21.30 con Dario Canal in “Nudi sotto le bombe”, suo primo album da solista. Il disco alterna brani che raccontano una visione complessa e ironica del mondo senza troppa poesia o ricerca della rima perfetta.

A seguire Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz in “Parole e Musica”, uno spettacolo in cui il musicista intreccia una trama su temi inerenti la sua attività di musicista o su argomenti suggeriti dai suoi libri. A questo blocco di sola conversazione si alternano le musiche suonate, che attingono a entrambi i repertori di Godano, ovvero quelli dei Marlene Kuntz e quelli del suo disco solista.

In chiusura dj set.

Gli incontri di “Mappare la Resistenza”

L’Isgrec partecipa al FestivalResistente 2026 con “Mappare la Resistenza”, un ciclo di tre presentazioni sostenuto da un bando Cesvot per far conoscere le molte ricerche locali sull’antifascismo e la Resistenza.

Si tratta spesso di lavori svolti da studiosi fuori dall’“Accademia” o da Istituti di ricerca, grazie anche all’apporto delle comunità in termini di testimonianze e recupero di documenti conservati in archivi privati, lavori che l’Isgrec vuole continuare a valorizzare.

Le presentazioni si terranno tutte alle ore 17 al Bastione Molino a Vento.

Il 23 aprile Ilaria Cansella (direttrice Isgrec) dialogherà con Daniela Antonini e Patrizia Scapin (Anpi Gavorrano-Scarlino) sul volume da loro curato “Non ve l’augurate cos’era la guerra! E state attenti perché riviene” (Anpi Gavorrano-Scarlino, 2025). Il 24 aprile il dialogo sarà con Nadia Pagni, Romina Zago e Maurizio Lipparini (Anpi Massa Marittima) sul volume “Partigiano portami via. Memorie di Resistenza nella Colline Metallifere di Cesare Lipparini” (Arcidosso, Effigi 2026). Il terzo appuntamento è previsto per il 25 aprile con l’incontro con Lucio Niccolai e Daniele Pratesi (Anpi Manciano), curatori del volume “Manciano: dalla Liberazione (1944) alla Croce di Guerra (1955). Storie, fatti e personaggi dalla Resistenza alla Democrazia” (La stampa, Manciano 2025).

Info: www.festivalresistente.it – Ingresso libero – telefono 353 4593557

Il festival è organizzato dal circolo Arci Associazione Festival Resistente APS e ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Grosseto. E’ realizzato con Anpi, Isgrec, Unicoop Etruria, Associazione La Quercia, Camping Il Sole, Uscita di Sicurezza, Cgil, Humanitas, Clan, Mdm Mediateca Digitale della Maremma, Unipol Assicurazioni. Partecipano inoltre Legambiente, Coordinamento Libera Grosseto, libreria QB, libreria delle Ragazze – Raccontincontri, Coordinamento Pace Grosseto, Oga – Officina Giovani Antifascisti