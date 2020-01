“Manuale di enigmistica classica”: la presentazione alla libreria Qb

GROSSETO – Si parla di enigmistica domani, sabato 1° febbraio, alla libreria QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi, 1 – ingresso da via Colombo) di Grosseto.

Alle 18.30 Nivio Fortini, insieme all’editore Mario Papalini, Effigi, racconterà il suo “Manuale di enigmistica classica”.

Per chi crede che l’enigmistica siano solo le parole crociate, per chi si ferma davanti ad un indovinello, una sciarada, un rebus o una crittografia. Per chi è curioso di affrontare sempre nuove sfide. Per chi comincia per gioco e poi si appassiona davvero. Per chi ha del tempo e vuole impiegarlo divertendosi.