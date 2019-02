“Mani cantanti” la lingua dei segni per imparare meglio l’italiano

GROSSETO – Un concerto, dal titolo “Mani cantanti” in occasione della presentazione di un libro con il medesimo titolo. L’appuntamento è per sabato 9 febbraio, alle ore 11, presso l’hangar 3 del Quarto Stormo a Grosseto.

Mani Cantanti di Anna Del Vacchio, edito da Fabbrica dei Segni di Novate Milanese racconta il cammino di un’insegnante e delle sue intuizioni in termini di inclusione e parla soprattutto dell’uso della Lingua dei segni, la lingua usata dalle persone sorde, per amplificare la comunicazione espressiva nel canto di bambini udenti.

Racconta dell’utilizzo di questa metodologia di canto in Lingua dei segni per l’apprendimento più rapido dell’italiano come L2 per gli alunni stranieri, e del potere di inclusione e di coinvolgimento per tutti gli alunni con qualunque tipo di bisogno educativo speciale.

Chi volesse partecipare all’evento (la prenotazione è obbligatoria) può contattare manicantanti.adv@gmail.com o inviare un messaggio whatsapp al numero 346.1740827.