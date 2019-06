Manciano street music festival: stasera Paolo Belli. Il programma del fine settimana

MANCIANO – Un programma senza pause, quello del Manciano street music festival, che prevede per sabato e domenica aperitivi, balli e musica no stop dalle 11 di mattina a tarda sera. Dopo il concerto di Paolo Belli, che salirà stasera sul palco principale della manifestazione, il testimone passerà a una due giorni di esibizioni per le vie del paese delle 8 band partecipanti. Quattro italiane: Magicaboola Brass Band, Khora quartet, Tuballo swing e Riviera hot club; quattro invece provenienti da altri paesi: i Pastors of muppets dalla Francia, la New York brass band dall’Inghilterra, la Desmadre orkestra dall’Argentina e la Frog&Henry string band dagli Stati uniti.

Tutti gli eventi, compresi i concerti principali, sono gratuiti. Per sostenere il festival, che si regge ancora una volta sul grandissimo lavoro dei volontari, è possibile acquistare la tshirt ufficiale dell’edizione 2019 direttamente allo stand dell’organizzazione.

Sabato 8 giugno, dalle 11 a notte fonda – Street parade

Si parte alle ore 11 da via Gramsci con l’esibizione delle 8 band partecipanti a questa edizione. Alle 12,30 aperitivo al bar dal Ciapa, mentre dalle 17,30 alle 19,30 l’appuntamento è in piazza della Pace e via Marsala. Altri aperitivi alle 19,30: uno al bar La Combriccola di via Marsala e uno al bar dal Cippi in via Circonvallazione nord. Alle 20,30 si balla in piazza della Rampa con il Dancing in the street, mentre alle 21,30 Concerto grosso di tutte le band sul palco centrale.

Domenica 9 giugno, dalle 11 a notte fonda – Street parade

Si parte alle ore 11 da via Marsala con l’esibizione delle 8 band partecipanti a questa edizione. Alle 12,30 aperitivo al bar Arlecchino, mentre dalle 17,30 appuntamento in via Marsala con la Street parade. Alle 18,30 si balla in piazza della Rampa con il Dancing in the street, mentre alle 19,00 Concerto grosso di tutte le band sul palco centrale.