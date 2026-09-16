MANCIANO – Il Comune di Manciano aderisce alla diciottesima edizione della Festa nazionale del PleinAir, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre e riservata ai Paesi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Paesi Bandiera Arancione in collaborazione con la rivista PleinAir, nasce per favorire l’incontro tra i Comuni dell’entroterra e i turisti che scelgono di viaggiare in camper, promuovendo la conoscenza dei borghi attraverso esperienze legate al territorio, al paesaggio e alla vita all’aria aperta.

Manciano partecipa con un programma che accompagnerà gli ospiti alla scoperta del capoluogo e di alcuni dei luoghi più conosciuti del territorio comunale.

L’arrivo dei partecipanti è previsto venerdì 25 settembre, con sosta riservata nel parcheggio di via Martiri della Libertà a Manciano, area non attrezzata che potrà accogliere un massimo di dieci camper.

Sabato 26 settembre, alle ore 16.30, all’Ufficio turistico del Comune in via Cavour 6, l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi accoglierà i partecipanti con il saluto di benvenuto e la consegna del materiale informativo dedicato al territorio. Alle ore 17 partirà la visita guidata al borgo antico di Manciano, ai monumenti e al Cassero, con la salita alla torre del Comune, dalla quale è possibile ammirare il panorama a 360 gradi che spazia dal mare alla montagna.

Domenica 27 settembre, alle ore 9, il programma proseguirà con un trekking accompagnato da una guida abilitata da Montemerano a Saturnia, con sosta alle Cascate del Gorello e possibilità di fare il bagno nelle acque sulfuree a 37 gradi. L’escursione avrà una durata di circa sei ore e prevede il pranzo al sacco. Il ritrovo è fissato al parcheggio del cimitero di Montemerano.

«La partecipazione alla Festa nazionale del PleinAir è un’altra occasione per promuovere Manciano attraverso una forma di turismo particolarmente adatta alle caratteristiche del nostro territorio – dichiara l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi –. Chi viaggia in camper cerca spesso borghi, paesaggi, natura ed esperienze autentiche, tutti elementi che il nostro Comune può offrire in maniera diffusa. Abbiamo scelto un programma che parte dal centro storico di Manciano e arriva fino a Montemerano e Saturnia, mettendo insieme cultura, paesaggio e attività all’aria aperta. Iniziative come questa sono importanti anche perché permettono di intercettare flussi turistici fuori dai periodi di maggiore affluenza e di far conoscere le diverse realtà del nostro territorio».

La prenotazione obbligatoria per partecipare alla Festa del PleinAir è obbligatoria contattando il numero 0564 1886794 oppure scrivendo a [email protected].

Per la visita guidata al centro storico di Manciano e per il trekking da Montemerano a Saturnia è necessaria una prenotazione specifica ai numeri 0564 416276 e 346 6524411 oppure all’indirizzo [email protected].