GROSSETO – È un piccolo predatore capace di cambiare il colore del mantello con le stagioni, vive in alta quota ed è tra gli animali più difficili da osservare in natura.

L’ermellino sarà il protagonista dell’incontro in programma sabato 7 novembre, alle ore 17, al Museo di storia naturale della Maremma, nell’ambito della rassegna nazionale “M’ammalia, la settimana dei mammiferi”, promossa dall’Associazione Teriologica Italiana (ATIt).

A raccontare i segreti di questa specie e le sfide che deve affrontare a causa del cambiamento climatico sarà Marco Granata, ecologo e fondatore dell’Ermlin Project. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è co-organizzato con il GrIMeC, gruppo specialistico dell’associazione che si occupa di piccoli carnivori.

Scelto anche come mascotte dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, l’ermellino è una specie ancora poco conosciuta. Come si studia un animale tanto difficile da osservare e in che modo il cambiamento climatico sta influenzando la sua vita?

Nato a Rivoli nel 1995, specializzato nell’ecologia e nella conservazione dei piccoli carnivori e con un dottorato di ricerca all’Università di Torino dedicato all’ermellino, Marco Granata accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’Ermlin Project. Attraverso il racconto delle attività di ricerca, tra fototrappole e avvistamenti in alta quota, spiegherà come si studiano le specie più elusive e quali informazioni possono fornire sul futuro degli ecosistemi montani.

«L’ermellino è un esempio di quanto sia delicato l’equilibrio tra le specie e l’ambiente in cui vivono – commenta Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma –. Attraverso iniziative come “M’ammalia” vogliamo avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica e far comprendere come il cambiamento climatico stia trasformando non soltanto i nostri paesaggi, ma anche la vita degli animali che li abitano. L’incontro con Marco Granata sarà un’occasione per scoprire il lavoro dei ricercatori e riflettere sull’importanza della conoscenza per la conservazione della biodiversità».