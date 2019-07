“Mami Wata vuole umanità”: mostre e incontri dedicati ai diritti, alle donne e all’ambiente

PORTO SANTO STEFANO – Dal 12 luglio al 4 agosto, alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano (Monte Argentario),in esposizione la mostra “Mami Wata vuole umanità” con le opere delle artiste romane Claudia Melotti, Micaela Serino e Marta Cavicchioni.

«Sentiamo, come artiste, la necessità di veicolare, con la nostra arte, valori e messaggi positivi in un momento storico particolarmente buio e preoccupante – raccontano le tre -. Con questo evento naturalmente vogliamo creare sinergie con il territorio, con le amministrazioni locali e sensibilizzare alle tematiche dei diritti umani, della donna e dell’ambiente. Per questo, alla mostra, si aggiungeranno momenti d’incontro aperti al pubblico».

«Abbiamo in programma tavoli di confronto condiviso sulle tematiche di cui sopra, previsti per le giornate di sabato 13, sabato 20 e domenica 28 luglio – continuano le artiste -. Negli allegati potrete leggere le date e gli argomenti trattati in ciascun tavolo. Abbiamo il patrocinio del Comune, della Commissione alle Pari opportunità e di Amnesty International. Ai tavoli parteciperanno esperte/i operanti nelle università, nella stampa, nell’associazionismo (Pangea onlus, Amnesty International, Baobab experience, Green Peace, Limes)».

Info: mamiwatavuoleumanita@gmail.com