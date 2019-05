“Mamacita” al Disco Village e “Urlando contro il cielo” con dj Bresciani al Baluba

FOLLONICA – La stagione 2019 del Disco Village e del Baluba è iniziata ufficialmente sabato 25 maggio. Tutto è cambiato: la discoteca è stata completamente ristrutturata e le novità hanno colpito nel segno, stupendo i clienti arrivati a festeggiare l’inaugurazione la scorsa settimana. E sabato primo giugno non uno ma due eventi imperdibili animeranno il locale: al Disco Village torna la famosa crew di Mamacita.

Il format che spopola nei locali italiani e non solo, nasce dall’intuito di un gruppo di amici che è riuscito a farlo diventare un brand, capace di dettare le mode. Lo stile “Mamacita” diventa un tutt’uno con quello del Disco Village: ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, anche gli allestimenti parlano del brand dell’intrattenimento hip hop, reggaeton, R&B numero 1 in Italia. Divertimento assicurato insomma, per iniziare giugno nel migliore dei modi. Al Baluba invece ci sarà dj Marco Bresciani, al quale è affidato un evento speciale “Urlando contro il cielo”. Il Capitano è un vero e proprio animatore della notte: la sua voce si fonde con la musica per diventare un racconto magico fatto di parole e note.

Info e prenotazione tavoli: 331.9114998. Ingresso dalle ore 23.30 (17 euro con drink). Disco Village e Baluba privè si trovano in via Sanzio a Follonica.