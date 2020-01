“Mai più la vergogna italiana dei lager per immigrati”: presentazione del libro al Khorakhanè

GROSSETO – Giovedì 30 gennaio inizia un ciclo di conferenze sul razzismo organizzato dalla Rag, Rete antidiscriminazione di Grosseto, in collaborazione con i Laboratori Left di Grosseto e Siena e con il Comitato per la pace di Grosseto.

Primo appuntamento al Circolo Arci Khorakhanè (via Ugo Bassi, 62 /64, Grosseto) alle 16.30 con la presentazione del libro “Mai più la vergogna italiana dei lager per immigrati” di Stefano Galieni, noto giornalista saggista esperto di immigrazione e accoglienza e attivista dell’associazione lasciatecientrare.it.

“La riflessione pubblica proposta dalla Rag, a pochi giorni dalla Giornata della Memoria , affronta una tematica di grande attualità e drammaticità alla luce degli ultimi gravi episodi accaduti nei centri di accoglienza in Italia veri e propri lager moderni – raccontano le associazioni -. I lavori saranno introdotti da Marco Giuliani (portavoce della Rete antidiscriminazione), e saranno presenti come relatori l’autore testo Stefano Galieni e Paola Baldelli del Circolo Circolo Macramè”.

“Il Libro che proponiamo è un lavoro collettivo che non può, ovviamente, esaurire del tutto quanto accaduto in ventuno anni – continuano -. Non troverete alcune tra le molte vicende importanti nell’ambito delle politiche sull’immigrazione, e mancheremo di citare molte persone che negli anni si sono impegnate sui temi qui narrati o che hanno dato vita a mobilitazioni e campagne”.

“Sono numerose le soggettività che hanno provato a far sì che questo angolo nero della Storia italiana non venisse rimosso o dimenticato – proseguono le associazioni -. Ma questa è soprattutto una storia di donne e uomini che abbiamo incontrato, che in prima persona hanno pagato le conseguenze di un sistema ingiusto, alcuni perdendo anche la vita. A loro è dedicato questo lavoro, perché nessuno possa più dire domani «io non sapevo»”.

Successivo appuntamento il 13 febbraio con la presentazione del libro di Maurizio Alfano (esperto di immigrazione accoglienza) “Razzisti a prescindere”, presentato dall’autore e da Stefania Amarugi, coordinatrice Forum cittadini del mondo, sempre al Circolo Arci Khorakhanè.