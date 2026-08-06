CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Come custodire il valore e la dignità dell’essere umano in un’epoca dominata dallo sviluppo travolgente dell’Intelligenza Artificiale? È il tema al centro dell’incontro pubblico intitolato “Magnifica Humanitas: custodire l’umano nel tempo dell’AI”, promosso dalla Parrocchia San Giovanni Battista in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 agosto 2026, alle ore 21.30, nella cornice del Giardino di San Giovanni, nel borgo medievale di Castiglione della Pescaia.

Un’occasione di riflessione per approfondire le sfide e le implicazioni antropologiche, etiche e psicologiche introdotte dalle nuove tecnologie alla luce dell’enciclica di papa Leone “Magnifica humanitas”. A guidare il confronto saranno due relatori di primo piano nel panorama accademico e scientifico italiano e internazionale: il prof. Markus Krienke, docente di Etica sociale cristiana presso la Facoltà Teologica di Lugano e la Pontificia Università Lateranense; il prof. Tonino Cantelmi, psichiatra e presidente dell’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale.

Ad introdurre la serata e i temi del dibattito è don Paolo Gentili, parroco di Castiglione della Pescaia.

L’evento vuol essere una riflessione sull’urgenza di rimettere la persona al centro, ricordando che, di fronte al rischio di nuove forme di disumanizzazione, la specificità, lo splendore e la dignità della nostra umanità non potranno mai essere sostituiti da alcuna macchina.