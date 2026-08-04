FOLLONICA – Nei mesi di agosto e settembre il Museo Magma e la Biblioteca della Ghisa propongono un nuovo ciclo di laboratori dedicati ai più piccoli, con attività pensate per avvicinare bambini e bambine al patrimonio culturale, alla natura e alla fantasia attraverso esperienze coinvolgenti e partecipative.

Le attività accompagneranno i partecipanti in un percorso tra libri, storia, arte e ambiente: dalla realizzazione di un pesciolino ispirato al celebre Arcobaleno alla scoperta dell’antico mestiere dei fonditori, fino alla creazione di decorazioni, maschere, piccoli oggetti con materiali di recupero e storie nate dall’osservazione delle opere del museo.

Tra gli appuntamenti in programma torna anche il campus settembrino “Follonica città di ferro”, in calendario mercoledì 2 settembre al Magma: un’intera mattinata dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni per conoscere la storia della città-fabbrica attraverso una visita al museo e un’attività creativa collettiva, con merenda inclusa.

Il mare dentro un libro

Biblioteca della Ghisa, ore 17:00

Venerdì 7 agosto

Dopo aver scoperto, grazie alla lettura animata del libro “Arcobaleno: il pesciolino più bello di tutti i mari”, che cosa significhi essere generosi ed altruisti con gli amici, i partecipanti del laboratorio si metteranno alla prova, realizzando un pesciolino personalizzato da portare a casa come ricordo.

Bambini 4-10 anni (bambini di 4/5 anni accompagnati da adulti) – Gratuito

Piccoli fonditori

Museo Magma, ore 18:00

Mercoledì 12 agosto

Come nasce un oggetto in ghisa? Dopo aver esplorato il museo, scoprendo gli antichi forni e il lavoro dei fonditori, i partecipanti realizzeranno la propria piccola decorazione ispirata ai getti in ghisa, grazie alla pasta modellabile.

Bambini 6-10 anni – € 4,00

Disegnare il ferro

Museo Magma, ore 18:00

Mercoledì 19 agosto

A seguito di una passeggiata nel museo, per osservare attentamente le decorazioni in ghisa e scoprire tutti i segreti della scuola di ornato, i partecipanti creeranno dei motivi ornamentali grazie all’utilizzo di timbri realizzati con le spugne.

Bambini 7-12 anni – € 4,00

Il giardino delle api

Biblioteca della Ghisa, ore 17:00

Lunedì 24 agosto

Dopo aver letto alcuni testi tematici sulla figura e l’importanza delle api, i bambini e le bambine, assieme ai loro accompagnatori, realizzeranno una piccola ape personalizzata, con rotoli di carta igienica e altro materiale di riciclo.

Bambini 3-6 anni e famiglie – Gratuito

Follonica città di ferro

S-passo al museo – Divertirsi in sicurezza

Museo Magma, ore 8:30-12:30

Mercoledì 2 settembre

Campus settembrino al museo! Intera mattina dedicata alla scoperta del museo, con merenda offerta e attività creativa in cui i partecipanti realizzeranno una costruzione collettiva dedicata alla città-fabbrica, utilizzando materiali di riciclo.

Bambini 5-11 anni – € 7,00

Il bosco racconta

Biblioteca della Ghisa, ore 17:00

Lunedì 21 settembre

A seguito della lettura del libro “Il paese dei mostri selvaggi”, i bambini e le bambine dovranno creare una maschera del proprio mostro buono, utilizzando cartoncini, rametti, foglie e materiali naturali.

Bambini 6-10 anni – Gratuito

Il museo parlante

Museo Magma, ore 17:00

Mercoledì 30 settembre

Il Magma è un museo ricco di storia e di storie. Una fonte inesauribile di sapere e conoscenza. Tanti sono i dettagli che si possono trovare al suo interno. Dopo una breve visita guidata, i partecipanti al laboratorio dovranno scegliere una propria opera preferita e creare una storia personalizzata su di essa.

Bambini 7-12 anni – € 4,00

Per informazioni e prenotazioni:

Magma: 0566 59097 – Whatsapp 338 5376002

dal martedì alla domenica 17:30-21:30, martedì, giovedì e domenica anche 09:00-13:00

[email protected]

Biblioteca della Ghisa: 0566 59246 dal lunedì al venerdì (tranne il mercoledì) 16:00-19:00, sabato 09:15-12:45

[email protected]